42000 Euro für Sierra Leone

+ © Rudewig Eine erfolgreiche Spielzeit ging für die Bühnenmäuse zu Ende. © Rudewig

Lüdenscheid - Große Freude am Freitagabend bei den Bühnenmäusen des CVJM: 41 985 Euro gehen aus der frisch beendeten Spielzeit nach Sierra Leone und 1378 Euro an die Stiftung des CVJM Lüdenscheid-West, da die Aufführung am 19. November von vornherein als Sondervorstellung zugunsten der Stiftung vorgesehen war.