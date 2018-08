Bühne steht auf der Sauerfelder Straße 

Jazzfestival

+ © Nougrigat Allerorten wurde am Freitag für das Jazzfestival aufgebaut und gebastelt. © Nougrigat

Lüdenscheid - Allerorten wurde am Freitag gebaut und gebastelt für das Jazzfestival am Samstag mitten in der Stadt. Erstmalig für eine Veranstaltung dieser Größe auf der „Kulturachse“ zwischen den Museen und der Erlöserkirche wird die Sauerfelder Straße halbseitig (am Kulturhaus) gesperrt.