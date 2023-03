Eine grenzenlose „Nacht“ im MK

Lüdenscheider Bücherei mit Aktionen zu „Nacht der Bibliotheken“

„grenzenlos" lautet in diesem Jahr das Motto der „Nacht der Bibliotheken". Die Lüdenscheider Bücherei bietet am 17. März verschiedene Aktionen rund um das Thema.

Der Film des Architekten und Stadtplaners Frank Droste über die Reise der Architektenkammer NW in das Emirat Dubai gehört zu den Aktionen, die die Stadtbücherei gemeinsam mit dem Förderverein auflegt zur „Nacht der Bibliotheken“. Der Film wird am Freitag, 17. März, ab 19 Uhr in der Bücherei am Graf-Engelbert-Platz gezeigt.

Lüdenscheid – „Number one – right now“, sagt Scheich Mohammed bin Raschid al Maktum, der Herrscher von Dubai. „Wir wollen die Nr. 1 sein, möglichst in jeder Beziehung und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt.“ So hat sich das einstige Fischerdorf am Persischen Golf zu einer Megacity entwickelt, die jährlich mehr als 15 Millionen Touristen anzieht.

Alle zwei Jahre seit 2005 bieten die Bibliotheken aller Sparten in NRW ihren Besucherinnen und Besuchern etwas ganz Besonderes: Sie öffnen ihre Häuser bis in den Abend hinein und laden unter einem bestimmten Motto zu spannendem, poetischem, sinnlichem oder amüsantem Programm ein. Lüdenscheid ist wieder mit dabei.



Auch die 10. „Nacht der Bibliotheken“ 2023 in Nordrhein-Westfalen wird großzügig vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes gefördert. Ohne diese Unterstützung wäre eine landesweite Veranstaltung mit rund 200 Teilnehmern nicht zu finanzieren.



Frank Droste zeigt den Film über Dubai.

„grenzenlos!“ lautet in diesem Jahr das Motto der „Nacht der Bibliotheken“. Die Stadtbücherei ist von 10.30 bis in den Abend geöffnet, den Abschluss bildet die Filmvorführung, organisiert von den Freunden der Bücherei.



Beginn der Aktionen ist um



- 15 Uhr mit Gaming mit der Switch. Es werden Game-Klassiker auf der Nintendo Switch gezockt.

- im Aktionsraum kann man Programmieren lernen mit BeeBots. Das sind kleine Roboterbienen, die per Tastendruck auf den Rücken Befehle annehmen und Kindern das Programmieren näher bringen. Darüber hinaus gibt es

- im Markt einen Kreativtisch mit XXL-Stempelaktion. Es können kostenlos T-Shirts, Taschen und andere Gegenstände mit verschiedenen Lüdenscheid-Stempeln bedruckt werden. Zur Verfügung stehen Stempel mit Lüdenscheid-Motiven, wie zum Beispiel die Stadtbücherei oder „Onkel Willi“.

Die Stempel hat der technikbegeisterte Lüdenscheider Michael Lang in seinem 3D-Drucker hergestellt und wurden im Dezember 2022 vom Altstadtbüro an die Stadtbücherei übergeben (T-Shirts, Taschen etc. zum Bestempeln mitbringen)



In der Kinderbücherei wird das Kamishibai-Theater aufgebaut, ein japanisches Erzähltheater. Zu Bildkarten in einem Holzrahmen werden Märchen erzählt. Eigene Taschenlampen dürfen gerne mitgebracht werden.



- 17 bis 18 Uhr im Saal heißt es „Lieder der Welt – grenzenlos – Musik verbindet“. Die Gesangslehrerin Aleksandra Diamantaki stimmt bekannte Lieder der Welt an, die auch nicht geübte Sänger direkt mitsingen können. Diese Mitsingaktion ist eine gemeinsame Aktion der Integrationsagentur des Diakonischen Werkes und der Stadtbücherei Lüdenscheid im Rahmen des Angebots der Integrationsagenturen NRW „Regale für Vielfalt“ und im Rahmen der Nacht der Bibliotheken.