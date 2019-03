Buddhisten im Lüdenscheider Filmpalast - um Hannah Nydal zu sehen

Lüdenscheid – Auf die Spuren von Hannah Nydal können sich interessierte Lüdenscheider auf Einladung des Buddhistischen Zentrums begeben - und zwar im Kino.

Das Lüdenscheider Buddhistische Zentrum an der Kölner Straße feiert sein 10-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wird am Sonntag, 31. März, ab 11 Uhr der Film „Hannah – ein buddhistischer Weg zur Freiheit“ im Filmpalast an der Werdohler Straße gezeigt. Das preisgekrönte Filmporträt erzählt, wie die Dänin Hannah Nydahl in den wilden 60er-Jahren vom Hippie zur Pionierin des Buddhismus im Westen wurde.

Das Buddhistische Zentrum hat mit Jutta Seiler eine langjährige Schülerin von Hannah Nydahl dazu gewinnen können, die Filmvorstellung zu begleiten.

Jutta Seiler ist seit über 20 Jahren praktizierende Buddhistin und autorisierte Lehrerin für Buddhismus und Meditation. Nach einer kurzen Einführung zu Beginn werde sie nach dem Film für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung stehen.