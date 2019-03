In der Phänomenta: Slammer tanzt Herzerkrankungen auf der Bühne

Lüdenscheid – In Kooperation mit der Phänomenta Lüdenscheid präsentiert das Team des „WoW-Poetry Slams“ am 6. April (Samstag) einen internationalen Bestsellerautoren und Science-Slammer: Johannes Hinrich von Borstel.

Er sei nicht nur wortgewandter Mediziner und einer der erfolgreichsten Science-Slammer Deutschlands, sondern auch Autor des Buchs „Herzrasen kann man nicht mähen - Alles über unser wichtigstes Organ“, heißt es in der Einladung zu der Soloshow, die um 20 Uhr beginnt.

Mit seinem gleichnamigen abendfüllenden Programm ist er nun erstmalig in Lüdenscheid zu Gast. Johannes Hinrich von Borstel absolvierte die Ausbildung zum Rettungssanitäter und lebte für zwei Jahre in Wien und Budapest. Hier begann er das Medizinstudium, kehrte 2011 nach Deutschland zurück.

Im Jahr 2013 stand er zum ersten Mal auf einer Science-Slam-Bühne. Zu seinen Lieblingsthemen zählen Notfallmedizin, das Herz und die Forschung für seine molekularkardiologische Doktorarbeit. 2015 wurde er Deutscher Science-Slam-Vizemeister, gewann mehr als 45 Science-Slams, darunter den in Köln, in Bern, Frankfurt a. M., in Berlin, den Deutsch-Russischen Science-Slam in Nowosibirsk und den Deutsch-Spanischen Science-Slam in Mexiko City. Er kann Herzerkrankungen tanzen.

Karten sind ab sofort unter www.eventbrite.de zu haben. Sie kosten 12 Euro, ermäßigt acht Euro, jeweils plus Gebühr.