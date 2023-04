BSV freut sich auf das Schützenfest auf der Hohen Steinert

Ein ereignisreiches Königsjahr liegt hinter dem BSV-König Gzim 1. und seiner Königin Stefanie II. Ahmeti. Nun nähert sich die Regentschaft ihrem Ende. © BSV

Vom 12. bis 14. Mai feiern die Bürger-Schützen wieder ihr traditionelles Fest auf der Hohen Steinert, eingebettet in die wohl größte Kirmes des Sauerlandes. Die endet dann am 21. Mai.

Lüdenscheid - Mit Riesenschritten nähert sich der Bürger-Schützen-Verein (BSV) wieder dem Höhepunkt seines Vereinsjahres: Vom 12. bis 14. Mai feiern die Schützen von der Hohen Steinert wieder ihr traditionelles Schützenfest, öffentlichkeitswirksam eingebettet in die gerne als „größte Kirmes des Sauerlandes“ bezeichnete, bunte und vielfältige Schaustellerstadt auf dem Festplatz, die von A wie Autoscooter bis Z wie Zuckerwatte wieder das komplette Spaßprogramm bietet. Die Kirmes läuft über das Schützenfest hinaus und dauert vom 12. bis zum 21. Mai.

Festreigen beginnt mit dem „Königssilvester“

Sascha Remscheidt, seit März dieses Jahres neuer Presse- und Sozialwart des BSV, hat aus diesem Anlass einmal in der Chronik geblättert: „Seit der Gründung am 16. Januar 1910 in der Gaststätte ,Hohe Steinert‘ hatte der BSV in seinen bisherigen 112 Jahren laut Aufzeichnungen 91 Könige, 3 Königinnen sowie 2 Kaiser. Um die Liste weiterzuführen, suchen wir an diesem Fest-Wochenende im Mai einen neuen König oder eine neue Königin aus unseren Reihen für die Schützenfest-Saison 2023/24.“



Die Schützen beginnen ihren Festreigen freitags um 18 Uhr mit dem „Königssilvester“, dem letzten Abend des „alten“ Königs. Gemeinsam bricht man auf zur großen Platzrunde, bei der gegen 18.30 Uhr Bürgermeister Sebastian Wagemeyer die Kirmes eröffnen wird. Mit dabei ist der Spielmannszug – der laut Sascha Remscheidt „auch erstaunlicherweise im fahrenden Karussell jeden Ton trifft“. Im Anschluss trifft man sich im Saal des Festzentrums Hohe Steinert, um „bei Musik, Tanz und guter Laune“ das Schützenfest zu eröffnen. Das strahlt später am Abend auf die Stadt aus: Um 22.45 Uhr beginnt das Höhenfeuerwerk, das traditionell den Kirmesauftakt markiert.



Am Samstag geht es dann laut Vereinsmitteilung mit der Andacht und dem großen Zapfenstreich im Festzentrum weiter, gefolgt von dem Höhepunkt des Tages, dem Vogel- und Königsschießen.



Der neue Regent oder die neue Regentin wird alsdann beim Festkommers mit der Königsproklamation und die Übergabe der Insignien ins Amt eingeführt. Erste Amtshandlung: Direkt im Anschluss werden Orden und abgeschossene Insignien an die jeweiligen Schützen verteilt. Nach dem Eröffnungstanz des neuen Königspaares ist die Tanzfläche dann für alle eröffnet, und es darf gefeiert werden.



Den Abschluss des BSV-Schützenfestes bildet am Sonntag, 14. Mai, das Platzkonzert auf dem Rathausplatz, gefolgt von der Königsparade mit anschließendem großen Festzug vom Rathausplatz bis zum Schützenplatz. Nach dem abschließenden Marsch der Festzug-Teilnehmer über den Platz kehren alle wieder in den Festsaal ein. Dort klingt dann der Nachmittag bei der Musik der Spielmannszüge und Kapellen für die Schützen und ihre Gäste aus.