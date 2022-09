Brutaler Raubüberfall in der Lüdenscheider Innenstadt

Polizei sucht Zeugen

Nach einem brutalen Raubüberfall auf eine Frau auf dem Sternplatz bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Lüdenscheid - Eine 44-jährige Lüdenscheiderin war am Mittwochabend gegen 23.25 Uhr auf dem Sternplatz in Richtung Forum unterwegs. Nach derzeitigem Kenntnisstand näherte sich ein bislang unbekannter Täter von hinten und schlug der Geschädigten mehrfach mit beiden Fäusten auf den Kopf.

Der Angreifer hielt sein Opfer zudem an der Kleidung fest und versuchte, ihm das Handy zu entreißen. Als das nicht gelang, griff er in den Rucksack der Passantin und stahl ihr Bargeld. Dann machte die Frau durch Schreien auf sich aufmerksam, und der Täter rannte davon – nach Angaben von Zeugen in Richtung Sauerfeld.

Der Täter wird als 20 bis 25 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß beschrieben. Er trug einen weißen Kapuzenpullover und hellgraue Jogginghosen. Eine Sofortfahndung der Polizei verlief ergebnislos. Das Opfer wurde leicht verletzt.



Die Polizei sucht nach Zeugen, die die Tat oder den Täter beobachtet haben. Hinweise sind unter Tel. 0 23 51 /90 99 0 erbeten.