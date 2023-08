Brutaler Angriff im Keller: 80-Jähriger schwer verletzt

Von: Olaf Moos

Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonntagvormittag in einem Wohnhaus am Wermecker Grund einen 80-jährigen angegriffen und schwer verletzt.

Lüdenscheid - Wie es im Polizeibericht heißt, ging der alte Herr gegen 11.20 Uhr in den Keller und entdeckte den Fremden, der dort offenbar übernachtet hatte. Als der Senior den Unbekannten nach draußen geleiten wollte, schlug und trat der Mann auf sein Opfer ein.

Zeugen beobachteten, wie er anschließend zu Fuß floh. Das Opfer der Attacke musste schwer verletzt ins Klinikum gebracht werden.

Bei dem Gesuchten handelt es sich um einen etwa 30 Jahre alten und 1,75 Meter großen Mann, der zur Tatzeit mit eine graugrünen Jacke, einer Jogginghose und Turnschuhen bekleidet war. Er hat blondes bis braunes Haar mit einer grünen Strähne und hatte einen braun-weißen Boxer-Mischling bei sich.



Zeugenhinweise zur Identität und dem Aufenthaltsort des Tatverdächtigen nimmt die Polizeiwache unter der Rufnummer 0 23 51 / 90 99 0 entgegen.