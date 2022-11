Altstadt-Brunnen: Stadt Lüdenscheid sieht sich zum Handeln gezwungen

Von: Susanne Kornau

Die gute Nachricht: Der Platz kann fertiggestellt werden. Die Brunnenstufen sind davon unabhängig. © kornau

Die Stadtverwaltung sucht in Gesprächen eine Lösung für den Neumann-Brunnen. Das Thema Nachdunkeln ist dabei noch nicht vom Tisch.

Lüdenscheid – Die Bemühungen zur Schadensbegrenzung laufen an. Nachdem aus unterschiedlichen Richtungen Kritik an der Ausführung der neuen hellen Brunnenumrandung auf dem Graf-Engelbert-Platz laut geworden war, sieht sich die Stadt zum Handeln gezwungen. „Es sieht nicht stimmig aus“, hatte auch Dominic Hass (SPD), Vorsitzender des Kulturausschusses, festgestellt. Die Fraktion habe die Rückmeldung bekommen, „dass man eine Lösung finden will“.

Ein Schritt auf diesem Weg führte nach Auskunft von Stadtsprecherin Marit Schulte-Zakotnik den STL-Bauleiter Karsten Koppmeier zu Architekt Jens Hansen, der über Originalzeichnungen des Brunnens verfügt (wir berichteten). Dabei habe man allerdings auch festgestellt, dass die Brunnengestaltung letztlich nicht so ausgeführt worden sei wie von K.T. Neumann gezeichnet. „Offensichtlich wurde die Stufenanlage um den Brunnen herum aus den Materialien erstellt, die auch in der Platzfläche Verwendung fanden.“

Materialmuster angefordert

Auf die unpassende helle Farbe habe die Stadt bereits in der vergangenen Woche mit einer Mängelrüge an das Pflasterunternehmen reagiert, heißt es. Zudem habe man Muster für nachgedunkeltes und anderes Steinmaterial angefordert.

Noch nicht klar ist die Marschrichtung – also ob tatsächlich eine komplette Neugestaltung der Stufenanlage „in welcher Form auch immer“ notwendig sei. Die Stadtsprecherin weiter: „Fest steht, dass die Stufen in der derzeitigen Farbe so nicht bleiben können.“

Ob nachdunkeln geht – auch das werde mit dem für die Planungen verantwortlichen Büro Reschke besprochen. Die gute Nachricht: Der Platz kann fertig gepflastert werden. „Spätere Arbeiten an den Stufen können unabhängig davon durchgeführt werden.“ Näheres werde Montag im Hauptausschuss mitgeteilt. Für Jens Hansen, selbst Architekt, bleibt trotzdem unstrittig: „Die Stufe ist Bestandteil des Kunstwerks. Und Stein nachdunkeln zu wollen, ist Unsinn.“