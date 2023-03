Gastro im MK: Bekannter Wirt übernimmt Brüninghauser Halle

Von: Fabian Paffendorf

Das Restaurant in der Brüninghauser Halle ist derzeitig geschlossen, aber hat schon einen neuen Pächter. Es soll voraussichtlich am 18. Mai unter neuer Führung wiedereröffnet werden. © Nougrigat

Die Zukunft der Gastronomie der Brüninghauser Halle ist gesichert. Den Pachtvertrag mit dem Trägerverein hat Gastronom Dieter Hangen gerade erst unterschrieben, aber wie er und seine Frau Frauke Hangen-Franz „wieder Schwung in den Laden bringen“ wollen, steht längst fest: mit Events und klassisch westfälischer Gastlichkeit.

Lüdenscheid – Wie es mit der Gastronomie in der Brüninghauser Halle weitergehen würde, war zu Beginn des Jahres noch weitgehend ungewiss. Nachdem sich Thomas Kleinhorst, der langjährige Pächter des Gasthofs, und der Trägerverein Brüninghauser Halle hinsichtlich der Gastro überworfen hatten, war ein Ende der Geschäftsbeziehung zum 31. März bekannt. Das Lokal schloss Kleinhorst aber bereits Anfang März ab, denn für ihn stand die Renovierung des Danziger Hofs im Werdohler Ortsteil Pungelscheid an, den er als künftige Wirkungsstätte auserkoren hatte. Die Suche nach einem neuen Wirt für die Brüninghauser Halle war im Februar schon so weit vorangeschritten, dass Peter Baberg bereits verraten konnten, dass der Trägerverein der Halle bei den Gesprächen „mit einem bekannten Lüdenscheider Gastronomen“ schon weit vorangekommen sei.

Wer’s machen würde, wollte man aber noch nicht verraten. Wohl aber, dass der Pächterwechsel zum 1. April vollzogen sein würde. „Die Tinte ist jetzt trocken, eine Übergabe der Räume steht noch aus“, sagte Peter Baberg auf LN-Anfrage am Mittwoch. Die sprichwörtliche Katze ließ er aber schon aus dem Sack: „Mit den Betreibern des Restaurant Lazarus im Hotel Haus Hollweg gehen neue Pächter an den Start, die einen hoffnungsvollen Neuanfang versprechen.“ Darüber, wie der nun aussehen soll, habe man sich schon einige Gedanken gemacht, wie Dieter Hangen erklärt. „Das Lazarus werden wir natürlich nicht aufgeben. Das läuft ganz gut und wird in Regie der nächsten Generation unserer Familie weitergeführt. Und selbstverständlich werden wir uns bei der Brüninghauser Halle nicht selbst Konkurrenz machen“, sagt Hangen.

Speisen wie aus Mutters Küche auf der Karte

Deshalb sollen auch auf der Speisekarte in der neuen Wirkungsstätte künftig durchweg westfälische Spezialitäten stehen. „Es werden beispielsweise Sauerbraten, Grützwurst oder Kaninchenpfeffer serviert – ganz so wie man es aus Mutters Küche kennt und schätzt“, sagt Dieter Hangen. Es solle zurück zu den Wurzeln der traditionsreichen Restauration gehen. Daher soll auch der der klassische Sonntagsfrühschoppen ins Lokal zurückkehren, das künftig dann den Namen „Didis Landgasthaus“ tragen werde. „Das ist doch super, wenn die Leute zueinander sagen: ‚Kommst du mit zu Didi?‘“, meint Hangen. In den nächsten Wochen möchte er deshalb die Küche des Restaurants einer Generalüberholung unterziehen, neue Technik anschaffen und „überhaupt alles so herrichten, bis es meiner Frau gefällt“, erklärt er.

Edgar Twer (rechts), Geschäftsführer des Trägervereins der Brüninghauser Halle, traf sich am Donnerstag mit Dieter Hangen und Frauke Hangen-Franz, um den Pachtvertrag zu unterzeichnen. © Cedric Nougrigat

Das altehrwürdige Haus habe sehr viel Potenzial, und um das auch zukünftig auszunutzen, stünden die Zeichen gut, dass die neuen Pächter Hand in Hand mit den Sportvereinen und dem Trägerverein der Halle einiges bewegen könnten. „Alleine würde das nicht klappen, da braucht es schon Entgegenkommen“, sagt Dieter Hangen und stellt in Aussicht, was künftig peu à peu angegangen werden soll. Einmal monatlich würde er zum Beispiel gerne eine 80er- oder 90er-Party im Saalbau veranstalten. Auch schwebe ihm vor, Open-Air-Events auf dem Areal in Zukunft anzubieten. „Die verwaisten Tennisplätze im hinteren Bereich sollen weichen und dort unter den Kastanien ein schöner Biergarten entstehen“, sagt der Wirt. Weiterhin möchte er zusammen mit dem Sportverein Beachvolleyball-Plätze herrichten und eine Bühne für Freiluftkonzerte realisieren.

Die Neueröffnung der Gastronomie in der Brüninghauser Halle sieht das Pächterehepaar für den 18. Mai vor. Zum Vatertag möchten Hangens gerne ihre Gäste bei schönem Wetter rund um die Halle mit frisch gegrilltem Ochsen am Spieß begrüßen.