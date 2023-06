Brügger Stadtteilfest im August: Das ist geplant

Von: Björn Othlinghaus

Teilen

Die Planungsgruppe für das Brügger Stadtteilfest hat in dieser Woche das Programm vorgestellt, das die Besucher am 26. August erwarten wird. © Othlinghaus

Am 16. Juni 2019 fand das letzte Brügger Stadtteilfest statt, bevor die Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie die nächste Ausgabe der alle drei Jahre stattfindenden Veranstaltung verhinderten. Deshalb möchte die Planungsgruppe, zu der unter anderem die Grundschule Brügge sowie die Vereine, Organisationen und einige Dienstleister des Stadtteils gehören, am Samstag, 26. August, in der Zeit von 13 bis 19 Uhr rund um die Grundschule Brügge ein besonders üppiges Angebot auf die Beine stellen.

Lüdenscheid – Am Montag trafen sich einige der Beteiligten an der Grundschule Brügge, um das Programm des Stadtteilfestes vorzustellen. Besucherinnen und Besucher werden am Veranstaltungstag viel Spiel und Spaß für Groß und Klein sowie zahlreiche attraktive kulinarischen Angebote vorfinden. Im Mittelpunkt des Festes steht dabei ein umfangreiches Bühnenprogramm (» Info-Kasten). Für die Hungrigen und Durstigen wird es einen Getränkewagen geben, den die Brügger Schützen betreuen werden, einen Grillstand des CVJM, eine Pommesstation, die das DRK sowie das Jugendrotkreuz betreiben werden sowie einen Kaffee- und Kuchenverkauf der Feuerwehr.

„Der Evangelische Kindergarten Brügge und der Maal Sozialdienst betreiben einen Kinderschminkstand und zaubern den Kindern darüber hinaus tolle Glitzertattoos“, kündigt Sabine Thiesbrummel an, Schulleiterin der Grundschule Brügge. Und das ist noch längst nicht alles. Das Kreativprojekt „Die Welt ist bunt“ vom Kinder- und Jugendtreff Brügge präsentiert sich auf dem Stadtteilfest, am Stand des Kollegiums der Grundschule Brügge können Stoffetuis bemalt werden. Der Offene Ganztag (OGS) der Schule ist mit einem Popcorn-Stand vertreten, die Acht-bis-Eins-Betreuung der Grundschule bietet Aktionskunst zum Ausprobieren an. Kinder, die sich schon früh als Rennfahrerinnen und Rennfahrer üben wollen, können dies auf einer Bobbycar-Rennstrecke tun, die vom Förderverein der Grundschule auf die Beine gestellt wird. Das Spiel-Angebot des Stadtteilfestes runden zudem das Spielmobil des Kinderschutzbundes, eine Hüpfburg sowie Wasserspiele der Feuerwehr ab.

Über die pure Unterhaltung hinaus gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich umfassend über Vereine und Organisationen zu informieren. So ist unter anderem je ein Infostand zu einem Quartiersprojekt für den Stadtteil Brügge, bei dem es um den Wiederaufbau nach der Flut geht, und zum Kinderhilfsorgan „Compassion“ geplant. Auch die Mitglieder der diversen, am Stadtteilfest beteiligten Vereine halten Infomaterial bereit und suchen das persönliche Gespräch mit den Gästen. Zudem ist „Solmade Fotografie“ auf dem Fest vertreten – das Fotostudio entwarf die Plakate und dokumentiert die Veranstaltung fotografisch. Jeder, der sich dem Stadtteil, seinen Einrichtungen und Vereinen verbunden fühlt, ist beim Stadtteilfest willkommen.

Das Bühnenprogramm 13 Uhr: Vorführung Musikschule Lüdenscheid, 13.30 Uhr: Vorführung des machwas (Tanz mit verschiedenen Gruppen), 14.30 Uhr: Begrüßung durch den Bürgermeister Sebastian Wagemeyer, 15.30 Uhr: Vorführung der Musik-AG und des Chores der Grundschule Parkstraße sowie Tanzeinlage der OGS mit Tura Eggenscheid, 16 Uhr: „Stark in Action“ mit Tura Eggenscheid: Selbstbehauptungsdemonstration, 16.30 Uhr: Versteigerung mit dem Kinder- und Jugendtreff Brügge, ab 17 Uhr: Musik von der Musikplaylist.