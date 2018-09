Oktoberfest in Brügge

+ © Jakob Salzmann Schützenkönig Gerhard Nübold und seine Königin Ina Seuster (1. Vorsitzende der Brügger Schützen) laden für den 29. September zum Oktoberfest in die Brügger Vereinshalle ein. © Jakob Salzmann

Lüdenscheid - Der Brügger Schützenverein lädt für Samstag, 29. September, zu seinem traditionellen Oktoberfest in die Brügger Vereinshalle ein. Im Anschluss an das Märkische Kreiskönigsschießen, das am gleichen Tag in der Vereinshalle stattfindet, feiert der Verein sein Fest, diesmal etwas größer.