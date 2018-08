Gerhard Nübold schießt den Vogel ab

Lüdenscheid - Bei brütender Hitze ermittelten die Brügger Schützen am Freitag im Schützenheim an der Lösenbacher Landstraße ihren neuen König. Mit dem 373. Schuss insgesamt und 10. Schuss auf den Vogel gelang Gerhard Nübold (58) der entscheidende Treffer.

Groß war die Freude, als um 22. 42 Uhr der Vogel fiel. Zu den ersten Gratulanten zählte der scheidende König Dirk Petroschka, dem beim Königsschießen nach gutem Brauch der erste Schuss gebührte.

Zu dritt machten die Brügger das Rennen um die Königswürde unter sich aus. Neben Gerhard Nübold traten Schießwart Michael Kipar und Ina Seuster, 1. Vorsitzende der Brügger Schützen, zum Königsschießen an. Zu seiner Königin wählte der Werkzeugmacher, der im Verein als Kassierer und 2. Schießwart tätig ist, Ina Seuster.

Die Insignien holten sich zuvor Dirk Petroschka (Krone), Ina Seuster (Apfel), Jasmin Fuchs (Zepter), Britta Fuchs (linker Flügel) und Otto Merz (rechter Flügel).

Auftakt der Schützenfest-Feierlichkeiten war einmal mehr eine Gedenkfeier am Ehrenmal in Brügge, wo die Schützen mit einer Kranzniederlegung der Toten der Weltkriege gedachten.

Bewegende Worte über Krieg und Frieden schickte Mechthild Börger, Gemeindereferentin der katholischen Kirchengemeinde St. Joseph und Medardus, der Kranzniederlegung voraus. Wer Krieg erlebe, gehe verändert und beschädigt daraus hervor. Trotz Frieden hierzulande, seien die Kriege in anderen Teilen der Welt ganz nahe.

Musikalisch begleiteten Trompeter Uwe Heß („Ich hatt’ einen Kameraden“) und der Gemischte Chor Wesselberg die Feierstunde. Unter Leitung von Maidi Langebartels setzte der Chor mit Liedern wie „Die Rose“ stimmungsvolle Akzente.

Die Zeit bis zum Beginn des Königsschießens nutzte der Verein, um seine erfolgreichen Schützen und Vereinsmeister in den verschiedenen Klassen auszuzeichnen. Goldene Eicheln erhielten Otto Merz, Matthias Fuchs, Ina Seuster und Gerhard Dahlhaus. Die Königskartusche ging an Dirk Petroschka, der Willy-Seuster Wanderpokal an Ina Seuster.

Zum Höhepunkt der Feierlichkeiten im 90. Jahr des Vereinsbestehens gerieten am Samstag der Festumzug durch Brügge und die feierliche Einsetzung des neuen Regenten beim Schützenball in der Brügger Vereinshalle. Vom Schulhof der Grundschule Parkstraße, wo die Brügger mit befreundeten Vereinen und Spielmannszügen zur Königsparade antraten, setzte sich der festliche Zug Richtung Vereinshalle in Bewegung.

Trotz Ferienzeit und Hitzewelle hieß Festredner Matthias Fuchs zahlreiche Vertreter des BSV, der Hülscheider Schützen, der LSG, des Kiersper Schützenvereins und von Wildschütz Aue sowie die Spielmannszüge der Kiersper Feuerwehr, der Hülscheider Schützen und von TuRa „Frisch Auf“ Eggenscheid, die während des Umzugs und in der Halle mit ihrem Können erfreuten, bei der Königsproklamation willkommen.

Auch an Abordnungen der Brügger Vereine, Vertreter aus Rat, Verwaltung und Politik – voran Bürgermeister Dieter Dzewas und SPD-Landtagsabgeordneter Gordan Dudas – sowie die Ehrenmitglieder des Vereins gingen warme Begrüßungsworte.

Feierlich bei gedämpftem Licht ging die Inthronisierung des neuen Königs Gerhard Nübold und seiner Königin Ina Seuster vonstatten. Als erste Amtshandlung zeichnete das Königspaar seine Vorgänger Dirk und Anja Petroschka mit Königsorden und die Insignienschützen aus. Persönlich nahmen die Jubilare Dieter Weiss und Werner Lüsebrink – beide 40 Jahre im Verein – ihre Auszeichnungen für langjährige Treue entgegen.

Jubiläen feiern darüber hinaus Wilhelm Brocksieper (60 Jahre) sowie Hartmut Rogalske, Phillip Linnepe, Patrick Seuthe und Dominik Seuthe (25 Jahre). Zum Tanz legten die DJs Oliver und Marcel auf. Die Bewirtung übernahm die HSG.