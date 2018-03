Brügger Schützen feiern rauschenden Königsball

Ausgelassene Stimmung in Vereinshalle

+ © Jakob Salzmann Zum Sektempfang auf der M-Pore der Brügger Vereinshalle stellten sich die Majestäten der befreundeten Schützenvereine ein. © Jakob Salzmann

Brügge - In ausgelassener Stimmung, bei Tanz, Musik und guter Laune hat der Brügger Schützenverein am Samstag in der festlich geschmückten Vereinshalle einen rauschenden Königsball gefeiert.