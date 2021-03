Brügger Missbrauchsfall: Disziplinarverfahren gegen ehemalige Pfarrer

Landeskirche wird aktiv

+ © picture alliance/dpa Symbolbild © picture alliance/dpa

Der Missbrauchsskandal in der Jungenschaft Lösenbach der Evangelischen Kirchengemeinde Brügge wird möglicherweise ein juristisches Nachspiel haben. Die Evangelische Kirche von Westfalen mit Sitz in Bielefeld hat jetzt ein Disziplinarverfahren gegen zwei ehemalige Pfarrer der Brügger Gemeinde eingeleitet. Das teilte die Pressesprecherin Landeskirche, Andrea Rose, am Montag mit.