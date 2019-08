Brügger Eisenbahner-Häuser: Hoffnung auf Millionen-Investition

+ Könnte künftig womöglich aufblühen: die alte Eisenbahner-Siedlung in Brügge. Die neue Besitzerin der Wohnungen – die Rhein-Ruhr-Invest – soll eine Millionen-Investition in Aussicht gestellt haben.

Lüdenscheid – Das könnte bei den Mietern der alten Brügger Eisenbahner-Häuser womöglich Erleichterung auslösen: Die Siedlung an der Oberen Schlänke und der Opderbeckstraße soll grundsätzlich erhalten bleiben. Abriss oder Weiterverkauf gelten nicht als Option. Stattdessen sind Investitionen in Höhe von einer Million Euro in Aussicht gestellt – was dann aber auch höhere Mieten zur Folge haben dürfte.