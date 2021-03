Brüderpaar aus MK liefert Lebensmittel nach Hause

Glauben an den Erfolg des Lieferdienstes: Ertan Cebir, Kai Kantimm und Volkan Cebir (von rechts) vor dem Edeka-Lebensmittelmarkt in Brügge.

Zwei Brüder machen gemeinsame Sache und haben einen Lieferdienst der besonderen Art auf die Beine gestellt.

Brügge – Bewegung in der Lüdenscheider Service-Branche: Ende Februar hat die Firma Lieferpark.de den Betrieb aufgenommen. Inhaber des jungen Unternehmens ist Ertan Cebir, der gleichzeitig auch noch Wirtschaftsinformatik studiert. Sein Bruder Volkan, gelernter Kaufmann, unterstützt ihn.

Die Bergstädter Brüder kooperieren dabei eng mit dem von Kai und Stefanie Kantimm geleiteten Edeka-Lebensmittelmarkt am Wasserturm 2 in Brügge. Dort befindet sich auch das Verteilzentrum von Lieferpark.de, während die Cebirs ihr Büro an der Gartenstraße 30 haben. Lieferpark.de bietet derzeit die Lieferung von fast 4000 Artikeln aus dem Edeka-Sortiment sowie auch von Backwaren. Eine spezielles Getränke-Lieferangebot ist laut Ertan Cebir im Aufbau.



Das Auslieferungsgebiet umfasst Lüdenscheid, Brügge und Oberbrügge. Bestellen können die Kunden per Internet über die Seite www.lieferpark.de oder per Telefon. Bestellungen, die bis 14 Uhr eingehen, werden noch am selben Tag ausgeliefert, so Ertan Cebir.

Der Mindestbestellwert für die Waren aus dem Sortiment beträgt 30 Euro.



Unabhängig von der Coronakrise halten die Brüder das Liefergeschäft für einen Wachstumsmarkt: „Wir glauben, dass künftig immer mehr Menschen aller Altersstufen auf Lieferungen nach Hause setzen. Deshalb haben wir auch schon eine Firmenexpansion im Blick.“

VON SEBASTIAN SCHMIDT