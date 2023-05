Teilnehmer enttäuscht: Wissings Dialogfrühstück ohne Dialog

Von: Thomas Machatzke

Über dem Treffen mit Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing (FDP) stand der Titel „Dialogfrühstück“, doch ein wirklicher Dialog war es dann doch nicht.

Lüdenscheid – Der Kreis der „üblichen Teilnehmer“ an den Spitzengesprächen war am Tag der Sprengung der Talbrücke Rahmede für 9 Uhr vom BMDV zu einem gemeinsamen Frühstück mit Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing ins Kulturhaus eingeladen worden. Von dort aus ging es um 10.30 Uhr weiter ins Rahmedetal zur Sprengung.

Das Fazit fiel gerade bei den Vertretern der größten Oppositionspartei des Bundestags verhalten aus. „Es waren eigentlich vier Monologe – und dann ging es schnell weiter zur Brücke“, stellte der Iserlohner CDU-Landtagsabgeordnete Thorsten Schick fest. Sein Lüdenscheider Kollege Ralf Schwarzkopf pflichtete ihm bei: „Ich hätte gerne etwas zur Behelfsbrücke gehört, deren Bau gar nicht erwogen worden ist, aber das war kein Thema.“

Keine Nachfragen im Nachgang der Redebeiträge

Neben Bürgermeister Sebastian Wagemeyer und Verkehrsminister Dr. Volker Wissing gab es kurze Vorträge von Südwestfalen-Agentur und Südwestfälischer Industrie- und Handelskammer. SIHK-Präsident Ralf Stoffels mahnte am Tag der Sprengung ganz explizit ein hohes Tempo für den nun konkret anzugehenden Neubau der Talbrücke Rahmede an.

Nachfragen, also einen wirklichen Dialog, zu den Redebeiträgen, gab es im Nachgang nicht. Nur Brötchen und Kaffee, und dann wartete bereits die Sprengung zur Mittagsstunde. Dem Minister war es so am liebsten.