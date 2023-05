Kurz vor Sprengung: Linken-Politiker erklären Wissing zur „persona non grata“

Von: Leon Malte Cilsik

Kurz vor der Brückensprengung steigt in Lüdenscheid die Sorge vor einer Instrumentalisierung des Events. Mehrere Ratsmitglieder haben Volker Wissing nun zur „persona non grata“ erklärt.

Lüdenscheid – Die Sprengung der Talbrücke Rahmede am Sonntag, 7. Mai, wird wohl ein Spektakel, das neben Tausenden Schaulustigen auch zahlreiche Entscheidungsträger aus der Politik in die Bergstadt locken wird – unter anderem hat bereits Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing (FDP) sein Kommen angekündigt.

Gleich mehrere Ratsmitglieder befürchten indes eine Instrumentalisierung des „Spreng-Events“. Claudius Bartsch (ÖDP), Jupp Fillipek und Otto Ersching (beide Linke) haben sich vor diesem Hintergrund in einem offenen Brief an den Bundesverkehrsminister gewandt, in welchem sie ihn zur „persona non grata“ – einer unerwünschten Person – erklären.

Zwar lägen die Ursachen für die Sperrung der A45 und das daraus resultierende Verkehrschaos im „jahrelangen Versagen vieler Politiker, Behörden und Verwaltungen“, die sich nun ihrer Verantwortung entziehen würden, jedoch habe sich Wissing laut den Ratsmitgliedern selbst zum „Chef“ für den Brückenneubau ernannt.

„Sie, gelernter Rechtsanwalt, gar Führungsperson der sog. ‘Freiheitspartei’, der FDP, erkennen weder die Verkehrsnotwendigkeiten in Lüdenscheid noch die Ihres Ressorts hinsichtlich der Mobilitätswende insgesamt. Sie erkennen nicht und missachten ‘das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit’ der Menschen in Lüdenscheid gem. Artikel 2 Grundgesetz“, sprechen sie den Verkehrsminister direkt an.

Wissing habe nicht die nötigen verkehrsrechtlichen Entscheidungen getroffen oder forciert, die eine Umleitung der A45 durch das Stadtgebiet von Lüdenscheid verhindert hätten, seine Verkehrspolitik im allgemeinen – etwa beim Ausbau der Autobahnen – beschleunige die fortschreitende Klimakatastrophe.

Das Fazit dieser Ratsmitglieder fällt daher eindeutig aus: „Ihre Politik ist unverantwortlich! Ihre Politik gefährdet das Fortbestehen der Zivilisation, der Natur und aller Lebensgrundlagen in höchstem Maß.“ Sie fordern Wissing daher auf, am Sonntag in Berlin zu bleiben oder gleich als Verkehrsminister zurückzutreten.