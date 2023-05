Brückensprengung live: Szenen wie im Fußballstadion

Von: Leon Malte Cilsik

Auf dem Lüdenscheider Bahnhofsgelände haben sich am Sonntag Szenen wie im Fußballstadion abgespielt: Tausende Besucher verfolgten dort live die Brückensprengung.

Lüdenscheid – Der Drang, ein Stück Stadtgeschichte gemeinsam zu erleben, war am Sonntag auf dem Bahnhofsgelände in Lüdenscheid so offensichtlich wie hörbar: Tausende Menschen hatten sich dort versammelt, um beim Public Viewing live die Sprengung der Talbrücke Rahmede zu verfolgen – und brachen um 12 Uhr in lautstarken Jubel aus. Denn dann war der 17 .000-Tonnen-Koloss gefallen.

Es waren Szenen wie im Fußballstadion. Schon vor 11 Uhr setzte ein stetiger Fußgängerstrom in Richtung Bahnhofsgelände ein, der bis kurz vor 12 Uhr nicht abebben sollte. Unmittelbar bevor es wirklich spannend wurde, erreichte die Zuschauerzahl ihr Maximum. „Punktuell waren es sicherlich mehrere tausend Menschen“, schätzt Phillip Nieland, Leiter des für die Organisation verantwortlichen Lüdenscheider Stadtmarketings (LSM).

Das Event verlief laut LSM-Geschäftsführer reibungslos: Nachdem „The Auditive“ die Menge mit ihrem Song „Brücken sprengen“ gebührend eingestimmt hatte, starrten alle gebannt auf die große Leinwand, als Sprengmeister Michael Schneider um Punkt 12 Uhr auf den roten Knopf drückte.

„Diesen Moment gemeinsam zu erleben tut einfach gut, nachdem wir hier in der Region schon so lange gemeinsam gelitten haben“, sagt die Lüdenscheiderin Jasmin Brandenburg. „Es ist zumindestmal ein sichtbares Zeichen, dass es vorangeht“, stimmen ihre Begleiterinnen Sanja Hoßfeld und Hüsniye Wilczek zu.

Doch nicht nur eingefleischte Lüdenscheider zieht die Brückensprengung magisch an. Der selbsterklärte „Autobahnfan“ Nicklas Trost ist mit seiner Mutter sogar extra aus Bayern angereist, um live bei der Sprengung dabei zu sein. „Ich interessiere mich privat und beruflich sehr dafür, wie Verkehrsflüsse gelenkt werden können. Daher habe ich die vielen Probleme in Lüdenscheid schon länger aus der Ferne verfolgt. Diesen Moment wollte ich mir nun unbedingt vor Ort anschauen.“

Auch Bürgermeister Sebastian Wagemeyer ließ es sich nicht nehmen, das Spektakel gemeinsam mit den anderen Schaulustigen auf dem Bahnhofsgelände zu verfolgen – und nicht etwa im VIP-Bereich der Autobahn GmbH.

„Es ist klar, dass mit dem Fall nicht alle Probleme auf einen Schlag beseitigt sind“, sagt Wagemeyer. „Aber ein wichtiger Meilenstein ist es dennoch.“ Nun sei es wichtig, den erfolgreichen Abbruch mit einem schnellen Neuaufbau zu verbinden.

Es lag in der Natur der Sache, dass die Veranstaltung, die vom LSM ausdrücklich als Ergänzung zum Rest vom Lüdenscheider „Super-Sonntag“ gedacht war, ein schnelles Ende fand. Schon kurz nach dem Fall der Brücke leerte sich das Gelände sichtlich. Der Strom der Menschen zog nun in Richtung Innenstadt – in Richtung Autoshow, Oldtimer-Rallye und Streetfood-Festival.

