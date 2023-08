Brückenneubau in Lüdenscheid: Arbeiten im Zeitplan

Von: Thomas Machatzke

Die Aushubarbeiten der Baugruben und der Rückbau der alten Brücke gehen voran: Schon in der nächsten oder übernächsten Woche soll die alte Eisenbahnbrücke in Brügge abgerissen werden. © Thomas Machatzke

Die Arbeiten an der Eisenbahnbrücke in Brügge sind trotz in Teilen schwieriger Rahmenbedingungen im Zeitplan. Die Deutsche Bahn ist zuversichtlich, dass bis Dezember die neue Brücke steht.

Brügge – Der Polier des Unternehmens Echterhoff ist am Vormittag dieser Woche guter Dinge. Es ist nicht mehr ganz so heiß wie in den vergangenen Tagen. Ein perfekter Spätsommertag, um ordentlich voranzukommen auf einer der zahlreichen Echterhoff-Baustellen in der Region. Auch an der Talbrücke Sterbecke ist das Unternehmen ja sehr aktiv, aber nicht minder in Brügge, wo bis zum Fahrplanwechsel im Dezember eine neue Eisenbahnbrücke stehen soll.



Eine Behelfsbrücke nur, aber immerhin. Aus dem Ruhrgebiet sind die letzten Züge im Sommer 2021 von Hagen aus über Schalksmühle und Brügge nach Lüdenscheid eingefahren. Das verheerende Hochwasser im Juli 2021 hat dann diese Reisemöglichkeit einfach von einem Tag auf den anderen gekappt. Zwei große Baustellen in Schalksmühle, dazu diese in Brügge. Nichts ging mehr.



Der Bahndamm in der Volmegemeinde ist inzwischen wieder bereit dafür, Züge durchfahren zu lassen. Die alte Brücke in Brügge steht noch, aber die Echterhoff-Mitarbeiter sind munter dabei, dies zu ändern. Ladung für Ladung transportieren sie an diesem Dienstag den Belag auf der Brücke ab. Er wird sicher zwischengelagert, niemand weiß genau, was das so sein könnte, was die Mitarbeiter mit ihren Baggern von der Brücke holen. „Auf jeden Fall dürften wir in ein bis zwei Wochen so weit sein, die Brücke abreißen zu können“, sagt der Polier und strahlt dabei ehrliche Zuversicht aus.



Auch aus der Bahn-Zentrale in Düsseldorf wird diese Zuversicht gestärkt. „Mit den Arbeiten an der Volmebrücke liegen wir im Zeitplan“, stellt eine Bahnsprecherin fest, „zusätzlich zur ursprünglichen Planung muss die Straßenüberführung umfangreicher gesichert werden. Dafür hat die Deutsche Bahn die Bohrarbeiten für den Bau der Bohrpfahlwände bereits abgeschlossen. Auf den beiden Bohrpfahlwänden müssen noch Kopfbalken aus Beton vor Ort gegossen werden.“



Die Straßenüberführung, die gemeint ist, ist jene Brücke der Halverstraße (B229), auf der Lkw nurmehr mit Tempo 30 queren dürfen. Sie verbindet Brügge und Halver. Eine wichtige Ader. „Eigentlich hätte man die gleich mitmachen können“, sagt der Polier und nimmt dabei mehr den Zustand eines in die Jahre gekommenen Bauwerks in den Blick als die Unverzichtbarkeit dieser Route in Zeiten, in denen in der Region schon zu viele Adern gekappt worden sind.



Sei’s drum: Echterhoff geht’s in Brügge natürlich allen voran um die Eisenbahnbrücke und da auch um den Faktor Zeit. „Der ambitionierte Zeitplan sieht vor, dass viele Arbeiten für das Wassermanagement in und an der Volme, die Aushubarbeiten der Baugruben und der Rückbau der alten Brücke, zeitlich überschnitten laufen werden“, sagt die Bahnsprecherin und fügt nicht ohne einen gewissen Stolz hinzu, „damit holt die Bahn die Zeit für die zusätzliche Sicherung der Straßenbrücke wieder auf.“



Die Produktion der Fertigteile in den Betonwerken laufe gut und planmäßig, erklärt die Sprecherin weiter. Dezember bleibt das Ziel. Ein Ziel, bei dem viele Menschen der Region abgewinkt haben, als sie es hörten. Klappt ohnehin nicht! Die Bahn hat nicht mehr den besten Ruf in der Region. Selbst kürzlich im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Lüdenscheider Rathaus hatte es beim Punkt der Kommunikation ein veritables Bahnbashing gegeben. Neben der Autobahn GmbH in diesem Ranking klarer zweiter Sieger zu sein, ist kein gutes Zeugnis.



Für den Moment aber bestätigt sich dieser Eindruck aus dem Rathaus nicht. Die Bahn schaut derzeit selbstbewusst auf das Brügge-Projekt, ohne Luftschlösser zu bauen. „Vor Herausforderungen stellt die Baufachleute der heterogene und teils extrem harte Felsuntergrund an der Baustelle. Der Dauer- und teils starke Regen der letzten Wochen sorgt immer wieder für hohe Pegelstände in der Volme. Deshalb müssen geplante Arbeiten immer mal wieder kurzfristig verschoben und neu eingetaktet werden“, stellt die Bahnsprecherin am Ende noch fest.



Am Freitag soll’s Unwetter geben in ganz Deutschland. Auch für Brügge und die Brücke wäre das schlecht. Obwohl: Wenn’s erst am Abend kommen sollte, dann dürfte zumindest eine gute Arbeitswoche abgeschlossen sein. Dann dürfte man der Reaktivierung des Bahnverkehrs in Lüdenscheid wieder einen großen Schritt nähergekommen sein.