Bahnstrecke Volmetal

+ © Popovici, Cornelius Abschied von einem alten Brückenbauwerk: Die Eisenbahnbrücke in Brügge soll bis zum Ende der Woche komplett „zurückgebaut“ sein. © Popovici, Cornelius

Die alte, marode Eisenbahnbrücke in Brügge verschwindet dieser Tage gerade – wenn schon nicht geräuschlos, so doch relativ unspektakulär, ohne den großen Knall einer Sprengung. Seit vergangener Woche ist das Unternehmen Echterhoff mit Stammsitz in Westerkappeln dabei, die alte Brücke abzureißen.

Brügge – „Zurückbauen“ heißt das im Fachjargon, wobei zum Rückbau zuletzt auch schon die Ablastung der Brücke gehörte. Ladung für Ladung hatte das Unternehmen abtransportiert von der Brücke, das letzte nackte Brückengerüst weicht nun auch unter schwerem Gerät.

Der Abschied für eines der ganz alten Bauwerke des Volmevororts, das durch das Hochwasser im Juli 2021 seine Standfestigkeit verloren hatte. Zumindest war es nicht mehr dafür geeignet, Züge über die Volme zu führen. Aus und vorbei. „Der erste Bogen bis zum Mittelpfeiler ist bereits abgetragen“, teilt eine Bahnsprecherin mit, „bis zum Ende dieser Woche sollte die Brücke komplett zurückgebaut sein.“ Kurzum: Es ist die Zeit der Abrissbagger gekommen in Brügge.

Für die Firma Echterhoff ist das nur ein erstes Etappenziel, denn bis zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember ist noch eine Menge zu tun. Zur Erinnerung: Erklärtes Ziel der Deutschen Bahn ist es, dass bis zu diesem Fahrplanwechsel eine Behelfsbrücke an der Stelle der alten Eisenbahnbrücke steht.

Brückenneubau in Lüdenscheid: Abbruch läuft

Dann sollen auch wieder Züge nach Lüdenscheid in den Bahnhof einfahren können. Lange genug hat’s gedauert, seit Sommer 2021. Auch Schalksmühle wird dank der Brücke in Brügge wieder ans Schienennetz angeschlossen. Eine ganze Region in Vorfreude auf einen eigentlich nur normalen Zustand im Bahnverkehr – zumindest, was die Züge in Richtung Dortmund und Ruhrgebiet angeht.



Echterhoff und die Bahn liegen trotz widriger Rahmenbedingungen im Zeitplan. Die Sicherung der benachbarten Straßenbrücke sei fertiggestellt, teilt die Bahnsprecherin mit. Diese Arbeiten waren eigentlich nicht eingeplant gewesen, die Notwendigkeit hatte sich erst im Rahmen der anderen Arbeiten herausgestellt.



Sei’s drum: Die Straßenbrücke steht nun besser als zuvor, und bei der Eisenbahnbrücke soll dies auch schon bald der Fall sein. „Als nächstes warten nun die Verbauarbeiten in der Volme, der Baugrubenaushub“, sagt die Bahnsprecherin, „es soll einen Bodenaustausch innerhalb der Baugruben links und rechts der Volme geben. Dafür ist es wichtig, dass die Baugruben weiter trocken sind. Der hohe Wasserstand der Volme bleibt in diesem Kontext eine große Herausforderung. Dazu kommt, dass die Platzverhältnisse inzwischen sehr beengt sind, aber vom Grundsatz her läuft bisher alles im Plan.“



Was nicht planbar ist, sind die Ergebnisse der Bodenaustauschbohrungen, die nun in der nächsten Woche auf dem Programm stehen und mithin keine bösen Überraschungen bringen sollten. Man wolle schnellstmöglich schauen, wie das Erdreich aufgebaut sei, stellt der Polier der Firma Echterhoff fest, und dann gehe es darum, ebenfalls schnellstmöglich die Baugruben herzustellen und mit dem Aufbau der neuen Brücke zu beginnen.