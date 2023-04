Brückenfrust in Reinkultur: Mützenich nimmt Aufgaben mit

Von: Thomas Machatzke

Brückentermin mit Rolf Mützenich, Vertretern der A45-Bürgerinitiative, der AG Wohlfahrt und Bürgermeister Sebastian Wagemeyer. © Cedric Nougrigat

Kürzlich haben Lars Klingbeil, der Bundesvorsitzende der SPD, und Rolf Mützenich, der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, gemeinsam Kiew besucht, um sich ein Bild vom Krieg in der Ukraine zu machen. In Lüdenscheid haben sich die beiden Genossen nun knapp verpasst. Nach dem Besuch von Klingbeil am Freitag in der Bundesbrückenhauptstadt im Sauerland kam Mützenich am Montagnachmittag auf Stippvisite vorbei.

Lüdenscheid – Zwei Besuche, zwei Konzepte: Beim Niedersachsen Klingbeil ging es auf Einladung des SPD-Stadtverbandes bei Busch-Jaeger und im Museum bewusst um die Sorgen und Perspektiven der Region und nicht nur um die Brücke, beim Rheinländer Mützenich (auf Einladung der Bundestagsabgeordneten Nezahat Baradari) dagegen explizit um die Talbrücke Rahmede und die Folgen der Sperrung. Die Brücke schaute sich der Gast dann auch im strahlenden Sonnenschein erst einmal an und war beeindruckt vom Bauwerk. Der gemeine Kölner liebt seine Brücken über den Rhein, alpines Gelände indes ist ihm fremd.



Es blieb natürlich nicht beim Anschauen und Erklärt-Bekommen. Wer in Brückenfragen nach Lüdenscheid kommt, darf dieser Tage nicht mit Smalltalk rechnen. Den gab’s anschließend im Willy-Brandt-Haus auch nicht. Die Bürgerinitiative mit Wortführer Peter Becker (Eingangsfrage: „Warum sind Sie da?“) schüttete Mützenich ihr Herz aus, die AG Wohlfahrt mit Caritas-Direktor Stefan Hesse, Myra Mani und Florian Wilms (beide Zukunft Pflege Südwestfalen e.V.) nicht minder.

Parteifreund Fabian Ferber schilderte aus Sicht der IG Metall die Sorgen und Nöte in der Industrie-Arbeitswelt – Fachkräftemangel, fehlender Nachwuchs. Dazu die fehlende Bahnanbindung an wichtige Berufsschulstandorte im Ruhrgebiet. Die stolze Industrieregion hat Probleme, die sie nie gekannt hat und für die Ferber einen Nachteilsausgleich für die Region forderte.



Es war mithin die ganze Palette an Sorgen, die es dieser Tage gibt. Ein Klagelied, das selbst eine rheinische Natur deprimieren musste. „Ich habe ja auch kein Patentrezept mit, kann doch auch nur zuhören“, hatte der promovierte Politikwissenschaftler, der seit 2019 die Bundestagsfraktion führt, noch zu Beginn im Gespräch festgestellt. Mützenich erwies sich dann indes immerhin, wenn schon nicht als Zauberer, so doch als geduldiger Zuhörer, machte sich Notizen, fragte nach. Das Sakko (für die Bilder unter der Brücke) hatte er gegen eine Strickjacke überm blau-weißen Hemd getauscht.



Mützenich nahm sich Zeit, dachte nach. Am Ende stand auf seinem Zettel vor allem dies: Die Region lechzt nach einem Lkw-Durchfahrtsverbot, das das Recht aber aus Sicht der Entscheidungsträger (noch) nicht hergibt. Die Region wünscht sich Ausgleichszahlungen, um in der Arbeitswelt durch diese Krise zu kommen. In der Industrie, besonders aber in der ambulanten Pflege. Auch hier gibt das Recht dies nicht her. Eine Gesetzesänderung, die allerdings versprach der Kölner nicht. „Wir haben zwei Koalitionspartner in Berlin, beim Wort Straße höre ich schon den Widerhall“, stellte er gerade mit Blick auf Möglichkeiten zur Änderung der Rahmenbedingungen und Definitionen für Bedarfsumleitungen fest. Dass das Wort „vorübergehend“ hier von der Autobahn GmbH als „dauerhaft“ ausgelegt wird – Mützenich hatte es lernen müssen.



Aber er versprach, sich mit den rechtlichen Möglichkeiten zu beschäftigen. „Wenn ich rechtliche Chancen sehe, werde ich diese direkt weitergeben“, stellte er fest. Außerdem will er mit Nezahat Baradari aufs Wirtschaftsministerium zugehen, um zu prüfen, inwieweit Transformationszahlungen für die Region möglich sein könnten. Zwei Versprechen, immerhin.



Nezahat Baradari (links) hatte Rolf Mützenich nach Lüdenscheid eingeladen. Zum Abschied schenkte sie ihm einen Korb mit Spezialitäten der Region. © Machatzke, Thomas

Dafür nahm Mützenich im Gegenzug einen gut gemeinten Rat von Dieter Dzewas, Altbürgermeister und ehemaliges Bundestagsmitglied der SPD, mit nach Berlin. „Wir brauchen keine Lex Lüdenscheid“, hatte dieser festgestellt, „wenn ich mir den Zustand der Infrastruktur und der Brücken nicht nur auf der Sauerlandlinie, sondern bundesweit anschaue, dann wird dieses Problem wiederkommen. Auch deshalb wäre eine Klarstellung im Gesetz sehr hilfreich.“