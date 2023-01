Brückendiskussionen im Landtag: Keine Lösung fürs Lkw-Verbot in Sicht

Von: Thomas Machatzke

Die Talbrücke Rahmede im Verkehrsausschuss des Landtags: Lösungen für die drängenden Probleme in der Region wurden am Mittwochnachmittag in Düsseldorf nicht verkündet. © Cedric Nougrigat

Die Talbrücke Rahmede im Verkehrsausschuss des Landtags: Fernab der politischen Debatte um die Schuldfrage, die wieder einen großen Raum in den Diskussionen einnahm, ging es auch sehr konkret um die Auswirkungen in der Region.

Lüdenscheid/Düsseldorf – Da Minister Oliver Krischer zum Treffen der Verkehrsminister in Berlin weilte, legte dessen Staatssekretär Viktor Haase einen Bericht vor, der neben der Auskunft, dass es weiterhin keinen konkreten Termin für die Sprengung der Brücke gibt, dann doch auch Neues beinhaltete.

Zum Beispiel bei den Luftmesswerten an der Bedarfsumleitung in Lüdenscheid. Vom 20. Juli bis zum 9. Januar hat das Lanuv diese Werte nun gemessen. Die Ergebnisse: Sowohl der Schadstoff-Mittelwert von 33 Mikrogramm pro Kubikmeter (Grundwert 40) als auch der gemessene Maximalwert von 141 (Grenzwert 200) liegen zwar unterhalb der Grenzwerte. Allerdings stellte Haase fest, dass diese Werte von der Größenordnung vergleichbar sind mit zum Beispiel den Werten am Märkischen Ring in Hagen. Der Märkische Ring in Hagen gilt als ein Bereich mit den höchsten Feinstaubbelastungen im Bundesland. „Für rechtliche Auswirkungen braucht man Messungen in einem kompletten Jahreszyklus“, erklärte Haase, „aber klar ist: Es müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um die Situation zu verbessern.“



Mit der Einführung von Tempo 30 auf der Umleitung sei ein Instrument dafür umgesetzt. Das andere, das Lkw-Durchfahrtverbot, habe, so Haase, auch beim Spitzengespräch am Dienstag wieder die Runde beschäftigt. Haase machte klar, dass Land und Bund die Voraussetzungen geschaffen haben für dieses Verbot. „Aber es gibt ein paar Fragezeichen in der Region“, stellte er fest und gab mit anderen Worten das wieder, was der Märkische Kreis und die Stadt Lüdenscheid im Vorfeld betont hatten: Es wird eine Überlastung anderer Strecken befürchtet, es gibt keine rechtssicheren Lösungen.



Auch Lüdenscheids Bürgermeister Sebastian Wagemeyer nahm zum Online-Spitzengespräch Stellung: „Es ist natürlich unbefriedigend, weiterhin keinen Termin für die Sprengung der Brücke zu haben. Auch die Abstimmungen rund um das Lkw-Durchfahrtsverbot ziehen sich leider noch hin. Die Darstellungen der Autobahn GmbH und von Straßen.NRW haben aber gezeigt, dass weiterhin intensiv an allen Stellen gearbeitet wird – sowohl an der Umleitungsstrecke als auch an den vorbereitenden Maßnahmen zur Sprengung der Talbrücke Rahmede.“



Gordan Dudas (SPD) forderte in diesem Kontext im Ausschuss noch einmal das weiträumige Ausweichen des Lkw-Fernverkehrs über A1, A3 und A4. Haase machte ihm wenig Hoffnung: „Natürlich wäre das die beste Lösung, aber wenn so ein Verbot nicht einmal fürs Lüdenscheider Stadtgebiet rechtlich durchzusetzen ist, wie soll es dann auf Bundesautobahnen funktionieren?“



Dudas forderte zudem, die Gradientenabsenkung in Oberbrügge zu verschieben, um so das Volmetal nicht zur möglichen neuen Hauptumleitung auszubauen. Immerhin hier machte ihm Haase Hoffnung und wollte den Vorschlag in die Beratungen mitnehmen. „Vielleicht kann man so Verlagerungseffekte verhindern“, stellte Haase fest, der ansonsten das Prozedere vorzeichnete: Wenn das Durchfahrtsverbot komme, müsse nach einem Stufenkonzept der Ausweichverkehr antizipiert werden, um dann gegebenenfalls auch auf anderen Bundesstraßen auch nachzubessern.



Schwarzkopf fordert: Lärmbelastung schon jetzt messen

Das sieht Ralf Schwarzkopf (CDU), zweiter Landtagsabgeordneter der Region im Ausschuss, ganz anders. „Grundlage für das Durchfahrtverbot ist die Lärmbelastung, und für die müsste sich eigentlich für auf den entsprechenden Strecken eine Hochrechnung erstellen lassen“, sagt der Lüdenscheider, der sich ad hoc Messungen an der Herscheider Landstraße und auch im Volmetal von Meinerzhagen bis nach Schalksmühle wünschen würde, um vom Ist-Wert einen wahrscheinlichen Wert bei Mehrbelastung zu errechnen. „Auf dieser Basis müsste es möglich sein, das Lkw-Durchfahrtverbot auch auf diesen Strecken anzuwenden“, sagt Schwarzkopf, „natürlich mit der Gefahr, dass jemand klagt, aber dieses Risiko müsste man eingehen.“



Viktor Haase machte in seinem Vortrag indes auch klar, was passiert, wenn sich Stadt und Kreis am Ende nicht dazu durchringen können, das Verbot auszusprechen, weil sie keine rechtssicheren Lösungen finden: „Wenn sich die Leute vor Ort in die Augen schauen und feststellen, dass es keine Lösung gibt, dann bleibt die Situation an der Bedarfsumleitung so, wie sie jetzt ist. Im Zweifel, bis die neue Brücke gebaut ist.“