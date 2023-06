Einsicht in die Brückenbücher: Stadt hätte schlechte Karten

Von: Thomas Machatzke

Die A45-Brücke liegt auf dem Boden des Rahmedetals. Der Schriftzug „Lasst uns Brücken bauen“ eines Künstlerkollektivs ist noch gut zu lesen. Trümmerteile sollen für einen guten Zweck verkauft werden. © Carsten Engel

ÖDP-Ratsherr Claudius Bartsch hat sich mit der Frage, ob die Stadt Lüdenscheid Einsicht in ein Brückenbuch erlangen könnte, an die Verwaltung der Stadt Lüdenscheid.

Lüdenscheid – „Hätte die Stadt Lüdenscheid eine andere rechtliche Position als ein Bundestagsabgeordneter und könnte die Stadt Lüdenscheid eine Einsichtnahme in ein Brückenbuch erlangen?“ Mit dieser Frage hatte sich ÖDP-Ratsherr Claudius Bartsch an die Verwaltung gewandt. Bartsch hatte dabei die Kritik des CDU-Bundestagsabgeordneten Florian Müller aufgenommen, der darüber geklagt hatte, bei seinen Anfragen zum Brückenbuch der Talbrücke Rahmede immer wieder vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr vertröstet worden zu sein.

„Eine Einsichtnahme in das Brückenbuch steht nach dem Informationsfreiheitsgesetz des Bundes nur natürlichen Personen und juristischen Personen des Privatrechts zu“, stellte hierzu Martina von Schaewen, Leiterin des Fachdienstes Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung der Stadt, fest, „die Stadt Lüdenscheid ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts.“ Mit anderen Worten: In offizieller Funktion für die Stadt werden die Geheimnisse, die im Brückenbuch der gesprengten Talbrücke in Hamm möglicherweise zu finden sein könnten, nicht ans Tageslicht befördert werden können.