Brückenbücher der A45: Laserscan-Ergebnisse kein Bestandteil 

Autobahn GmbH

+ © Cedric Nougrigat Über die Talbrücke Brunsbecke rollt der Verkehr noch. Die Laserscan-Untersuchung aus dem Jahr 2022 würde der Lüdenscheider Unternehmer Axel Turck gerne einsehen, doch zum Brückenbuch gehört diese Untersuchung nach DIN 1076 nicht. © Cedric Nougrigat

Das Informationsfreiheitsgesetz, die Brückenbücher der A45 und die Autobahn GmbH: Die Laserscan-Untersuchungen jedenfalls findet man nicht, wenn man in die Brückenbücher schaut.

Lüdenscheid – Brückenbücher gehören zur Spezies der amtlichen Informationen. Das Informationsfreiheitsgesetz regelt in Deutschland den Anspruch auf Zugang zu diesen amtlichen Informationen gegenüber Bundesbehörden oder anderen Bundesorganen. Für die Autobahn GmbH ist dieses Gesetz eines, das wohl befolgt wird, allerdings braucht es mitunter seine Zeit. Der Einblick des Lüdenscheider Unternehmers Axel Turck in die Brückenbücher Rahmede, Brunsbecke und Schlittenbach wurde am Ende zwar irgendwann gewährt. Allerdings sind weiterhin viele Fragen offen.



Und es ergeben sich neue Fragen. Zum Beispiel: Gehört eine Laserscan-Untersuchung grundsätzlich in ein Brückenbuch? Gehören Baupläne einer Brücke grundsätzlich in ein Brückenbuch? Die Fragen verneint die Autobahn GmbH nun auf Anfrage unserer Zeitung. „An Brückenbauwerken werden regelmäßig fachkundige Überwachungen und Überprüfungen durchgeführt“, heißt es in der Antwort, „zusätzliche Laserscan-Untersuchungen sind eine Vermessungsmethode, die bestimmte Schadensbilder bei Brücken aufzeigen können. Es handelt sich nicht um eine Untersuchung nach DIN 1076 und ist darum nicht grundsätzlich Bestandteil des Brückenbuches. Der Inhalt des Brückenbuches ist in der DIN 1076 geregelt. Übersichtszeichnungen zum Bauwerk nach der Fertigstellung sind regelmäßig Bestandteil des Brückenbuches. Ausführliche Baupläne sind dagegen in der Bauwerksakte enthalten, die bereits im Planungsprozess angelegt wird.“



Mit anderen Worten: Wer ein Brückenbuch anschaut, schaut deshalb nicht automatisch Baupläne der Brücke an. Und während über Jahrzehnte die Ergebnisse von allen Hauptprüfungen auf vielen Seiten dokumentiert sind, finden sich im Brückenbuch der Talbrücke Rahmede die Ergebnisse der Laserscan-Untersuchungen, die im Dezember 2021 zur Sperrung der Brücke geführt haben, nicht. DIN 1076 ist zwar die Norm, die die Prüfung und Überwachung von Ingenieurbauwerken im Zuge von Straßen und Wegen hinsichtlich ihrer Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit regelt, aber das Laserscan-Instrument gehört nicht zu dieser Norm.



Brückenbücher der A45: Laserscan-Ergebnisse kein Bestandteil

Für den Bürger ist das verwirrend. Neben der Beantwortung der LN-Anfrage hat sich die Autobahn GmbH zuletzt auch auf die Nachfragen des Lüdenscheiders Axel Turck geäußert und wird ihm am 2. August noch einmal Einblick in Unterlagen geben. In welche? Turck ist unsicher, will sich überraschen lassen. Im Fall der Talbrücke Schlittenbach hat die Autobahn GmbH ihm mitgeteilt, dass keine Dokumente zu Bauwerksprüfungen vor 1997 vorliegen. Hierzu wird ihn also nichts erwarten.



Bei der Talbrücke Brunsbecke hatte Turck den Prüfbericht 2022 sowie Unterlagen zur Laserscan-Messung angemahnt, ebenso den Schriftverkehr darüber, dass eine Nachrechnung entbehrlich sei, und den Schriftverkehr zur Gewichtsbeschränkung auf 44 Tonnen. Bei der Talbrücke Rahmede würde er gerne Berichte zur Laserscan-Untersuchung anschauen, die Baupläne, dazu eine Liste der Baumängel, die abgestellt wurden. Ein Sachverständigengutachten, das bestätigt, dass Laserscanverfahren geeignet sind, die Tragfähigkeit von Brücken zu beurteilen, hat er auch angemahnt.



Es ist ein bunter Strauß. Turck bleibt gespannt, was man ihm vorlegen wird. Zum Sachverständigen-Gutachten zu Laserscanverfahren hat sich die Autobahn GmbH derweil bereits in ihrer Antwort geäußert: Das Laserscanverfahren sei ein Vermessungsverfahren. „Es dient nicht zur Beurteilung der Tragfähigkeit von Brücken. Dementsprechend gibt es kein solches Gutachten.“ Eine Feststellung, die mit Blick auf die Sperrung der Talbrücke Rahmede immerhin eine sehr interessante ist.