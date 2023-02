Brückenbuch: Hinhaltetaktik des Ministeriums

Von: Thomas Machatzke

Jede Brücke hat ein Brückenbuch, in dem die Prüfungen dokumentiert sind. Einen Blick in ein Brückenbuch er erhalten, bleibt indes schwierig. © Cornelius Popovici

Der Blick ins Brückenbuch bleibt eine komplizierte Angelegenheit. Das Bundesministerium teilte dem Lüdenscheider Axel Turck nun mit, dass es für die Vergabe einer Erlaubnis zum Einblick nicht zuständig sei.

Lüdenscheid – Die Autobahn GmbH ist dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) unterstellt. Der Neubau der Talbrücke Rahmede ist genauso beim Bund angesiedelt wie seit Anfang 2021 alles, was die Autobahnen angeht.



Als der Unternehmer Axel Turck nun am 1. Dezember in Hamm Einsicht nehmen durfte ins Brückenbuch der Talbrücke Rahmede und danach auch öffentlich eine lange Reihe von Versäumnissen über viele, viele Jahre schilderte, da hatte das Ministerium aus Berlin ihm vorher „grünes Licht“ dafür gegeben, sich das Brückenbuch anschauen zu dürfen.



Turck stellte Nachfragen – und kurz vor Weihnachten beantragte er in Berlin auch noch die Einsicht in die Brückenbücher der Talbrücken Schlittenbach und Brunsbecke. Doch nach vier Wochen kam die Nachricht aus Berlin: Das Ministerium erklärte sich für diese Entscheidung nicht zuständig und verwies an die Autobahn GmbH.

Turck hatte sich zwar an dieselbe Stelle wie beim ersten Mal gewandt, aber diesmal war es die falsche Stelle. Also stellte er den Antrag neu an die Autobahn GmbH, die in Verantwortung des BMDV liegt und deshalb auch alles gegenüber dem Ministerium darlegen muss. Das alles roch nach Hinhaltetaktik.



Die Nachfrage bei der Autobahn GmbH, ob und wenn ja weshalb dies so sei, erbrachte nach zwei vollen Werktagen: nichts. Man sei noch in Abstimmung, hieß es aus der Pressestelle. Unbeantwortet blieb auch die Nachfrage zu einem anderen Punkt. Turck hatte nach Einsicht ins Brückenbuch bemängelt, dass ausgerechnet der Messbericht aus dem Dezember 2021, der zur Sperrung geführt hatte, fehle.

„Warum ist diese Prüfung mit dem Computermessverfahren nicht im Brückenbuch dokumentiert?“, hatte er nachgefragt. Bernd Löchter, Leiter der Kommunikation der Autobahn GmbH in Westfalen, hatte ihm geantwortet: „Das Messverfahren wurde aufgrund einer Nachrechnung der Brücke veranlasst und nicht aufgrund einer Bauwerksprüfung und ist damit nicht Bestandteil des Brückenbuchs.“



Die Brücke ist gesperrt, man könnte die Ergebnisse doch erklären. Ich verstehe das nicht.

Auf Nachfrage bestätigte Löchter auch dies nach zwei Werktagen nicht. Genau so wenig gab es eine Auskunft, weshalb Nachrechnungen nicht zum Brückenbuch zählen und ob es seit Einführung der Richtlinie für Nachrechnungen im Jahr 2011 schon vorher Nachrechnungen für die Talbrücke Rahmede gegeben hat. Vorgeschrieben waren sie – von Ergebnissen solcher Nachrechnungen war in einem Jahr Brückensperrung aber noch nie die Rede. Sind die Verantwortlichen von Straßen.NRW (bis 2021) da ihren Pflichten nicht nachgekommen? Die Autobahn GmbH schweigt dazu.

„Warum zeigen sie die Messergebnisse nicht?“, fragt Axel Turck. „Die Brücke ist gesperrt, man könnte die Ergebnisse doch erklären. Ich verstehe das nicht. Und es ärgert mich massiv.“