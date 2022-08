Brückenbauer-Büro: Wagemeyer muss neuen Leiter suchen

Von: Thomas Machatzke

Mario Bredow soll neuer Erster Beigeordneter in Overath werden. Somit dürfte die Stelle des Leiters im Brückenbauer-Büro zum 1. Januar frei werden. © Cedric Nougrigat

Sebastian Wagemeyer wird sich für sein Brückenbauer-Büro an der Lennestraße wohl einen neuen Büroleiter suchen müssen. Wenn am 14. September alles glatt läuft für Mario Bredow, dann wird der 37-jährige Kürtener Lüdenscheid am Ende des Jahres verlassen und als Erster Beigeordneter bei der Stadt Overath eine neue Herausforderung annehmen.

Lüdenscheid – „Natürlich habe ich Interesse an dieser Stelle gehabt“, sagt Mario Bredow. Wer mag es ihm verdenken? Overath liegt gerade 20 Kilometer von seinem Heimatort Kürten entfernt, und ein beruflicher Aufstieg ist es für den FDP-Fraktionsvorsitzenden des kommunalen Parlaments in Kürten zudem. Bredow würde, wenn ihn der Stadtrat in Overath am 14. September wählen sollte, Nachfolger eines anderen Liberalen dort werden. Bernd Sassenhof scheidet am 31. Dezember aus dem Dienst aus und geht in den Ruhestand. Für Bredow könnte dies einen Dienstbeginn in Overath am 1. Januar bedeuten.

„Die Aufgabe ist nah an meiner Heimat, das war ein großer Aspekt,“ sagt Bredow, „und die Aufgabe ist auch an sich sehr interessant.“ In Overath wäre Bredow dann für die Bereiche Soziales, Jugend, Sport und Ordnung verantwortlich. „Und natürlich auch wieder mehr als bisher in der Rechtsberatung“, ergänzt der 37-Jährige, der in dieser Region über sein kommunalpolitisches Engagement viele Menschen kennt – auch deshalb gilt seine Wahl in Overath als sicher.



„Mario Bredow hat den Bürgermeister vergangene Woche darüber informiert, dass er Kandidat für die Position als Beigeordneter für die Stadt Overath ist“, stellte die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage fest. „Da die Wahl noch nicht stattgefunden hat, wären alle Angaben zum zeitlichen Ablauf Spekulation. Wenn Bredow gewählt wird, dann werden sich die beiden Kommunen untereinander abstimmen, wann ein Wechsel möglich ist.“



Die Stadt Lüdenscheid habe natürlich ein großes Interesse daran, die Büroleitung des Brückenbauer-Büros dann möglichst nahtlos zu besetzen, erklärt Bürgermeister Sebastian Wagemeyer, das hänge aber auch davon ab, ob eine Person mit den entsprechenden Qualifikationen zur Verfügung stehe. Mehr lasse sich zu dem Thema aktuell nicht sagen.



So erfreulich die Nachricht für Mario Bredow sein mag – fürs Brückenbauer-Büro, das erst sehr spät überhaupt ans Laufen gekommen ist, ist es keine gute Nachricht. Es ist die nächste Zäsur in der täglichen Arbeit. Vor dem Start des Büros hatte es geheißen, dass es neben dem Büroleiter noch mit zwei weiteren Mitarbeitern besetzt werden sollte. Tatsächlich ist inzwischen allerdings nach Mario Bredow lediglich Sarah Stocola aus dem Rathaus an die Lennestraße umgezogen.

Das war Ende Mai und auch deshalb unbedingt nötig, weil Bredow danach für einen Monat (Elternzeit) fehlte. Die dritte Planstelle, die den Social-Media-Bereich bedienen sollte, gibt es bis jetzt noch nicht. Hier setzt das Büro auf die externe Hilfe einer Agentur. Insgesamt arbeitet das Büro des Bürgerbeauftragten mit gleich drei Agenturen zusammen.



Dass die Arbeit im Bürgerbüro mitunter aufreibend ist – die Situation bringt es mit sich. So klagte Mario Bredow nach den ersten Erfahrungen, dass die Menschen ungeduldiger und der Ton rauer geworden seien. „Es sind noch dreieinhalb Monate Zeit, die Stelle neu zu besetzen. Das ist mehr Zeit als vor der Eröffnung des Büros“, sagt Mario Bredow, der bis Ende Dezember noch Berater in speziellen Fragen und Kummerkasten im Allgemeinen für die Leidtragenden der Umleitung bleiben wird. Danach indes wird diesen Job dann wohl ein anderer übernehmen müssen.