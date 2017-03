Brückenbau über die Verse: Sperrung in Brüninghausen

Lüdenscheid - Der Autoverkehr von und nach Brüninghausen wird im Sommer und Herbst diesen Jahres Einschränkungen unterworfen sein. Grund dafür ist die komplette Erneuerung der Versebrücke an der Brüninghauser Halle und die daraus resultierende Vollsperrung der Landstraße 694 für Autos an genau dieser Stelle. Voraussichtliche Bauzeit: rund sieben Monate. Baubeginn soll circa Ende Mai sein.

Das jedenfalls teilten Nadja Hülsmann und Klaus Gillmann vom Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, kurz Straßen.NRW genannt, bei einer Info-Veranstaltung im Ratssaal mit. Rund 20 Bürger waren dazu erschienen. Der Landesbetrieb Straßen.NRW ist für das Projekt an der Landstraße, die mitten durch Brüninghauen führt, zuständig.



Zum Hintergrund: Bei einer Überprüfung der Brücke war laut Nadja Hülsmann festgestellt worden, dass das Bauwerk heutigen Verkehrserfordernissen nicht mehr genügt und dringend sanierungsbedürftig ist. Bei der Kostenaufstellung habe man dann aber erkannt, dass nur ein Neubau der Brücke wirtschaftlich sei. So soll es nun auch kommen. „Wobei die neue Brücke eigentlich genauso aussehen soll wie die alte.“ So die Worte von Hülsmann.



Für Fußgänger soll es dabei keine wesentlichen Einschränkungen geben – weil der Landesbetrieb Straßen. NRW eine Behelfsbrücke über die Verse installiert. Für Autofahrer indes sieht die Situation anders aus. Für sie bleibt die Landstraße im Bereich der Versebrücke während der Bauphase voll gesperrt, eine Durchfahrt an der Örtlichkeit wird nicht möglich sein. Umwege und teils längere Fahrzeiten dürften die Folge sein. Nadja Hülsmann weist aber darauf hin, dass alle Häuser sowie auch die Brüninghauser Halle mit ihrem neuen Gastwirt während der Bauzeit anfahrbar seien. Busse sollen dann auf dem Platz gegenüber der Halle wenden.



Zur Aufklärung über die geänderte Verkehrsführung will Straßen.NRW rund um Brüninghausen Schilder platzieren. Für Lastwagenfahrer – sie können an der Brücke nicht wenden – soll es gesonderte Hinweisschilder geben. Um Wasserverschmutzungen zu vermeiden, wird die Verse während der Bauarbeiten an dieser Stelle verrohrt. Eine Einhausung der Baustelle soll den Fortgang der Arbeiten auch bei Schlechtwetter garantieren.



Der Brückenbau soll bis Ende 2017 abgeschlossen sein. Für 2018 ist dann der Ausbau der Ortsdurchfahrt Brüninghausen angepeilt.