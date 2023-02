Brücke: Bürgermeister Wagemeyer wünscht sich für den Monat März Entscheidungen

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Die Arbeiten zur Vorbereitung der Sprengung gehen voran. © Cornelius Popovici

Bürgermeister Sebastian Wagemeyer wünscht sich für März Entscheidungen: Für das Lkw-Durchfahrtsverbot und auch für den Sprengtermin der Talbrücke Rahmede.

Lüdenscheid – Im März soll das nächste Spitzengespräch zu Sperrung und Neubau der Talbrücke Rahmede mit Vertretern der Region, von Bund und Land stattfinden. „Wir sind in der terminlichen Abstimmung mit dem Bundesministerium. Der Termin sollte bis Ende der Woche stehen“, erklärte Bürgermeister Sebastian Wagemeyer am Montagnachmittag im Rat der Stadt Lüdenscheid. Zur Erinnerung: Im November hatte ein Spitzengespräch in Präsenz an der Lennestraße stattgefunden, im Dezember ein weiteres im digitalen Format.



Wagemeyer, der zuletzt eher vorsichtig mit Terminen und Terminforderungen umgegangen ist, zeigte sich am Montag bei seinem Update zur Talbrücke forsch. „Meine Erwartungshaltung ist, dass wir spätestens bei diesem Spitzengespräch den Sprengtermin erfahren“, stellte er fest. Mit anderen Worten: Bis Ende der Woche sollte sich das Bundesministerium im Klaren darüber sein, wann es den seit Monaten erwarteten Termin zu verkünden bereit sein könnte.



Apropos Erwartungshaltung: Die äußerte der Bürgermeister auch in seinen Ausführungen zum Lkw-Durchfahrtsverbot. „Bei diesem Thema möchte ich bis Ende März zu einer Entscheidung kommen“, stellte er fest und ergänzte mit Blick auf die Diskussionen zwischen Kreis und Kommunen, „ich habe noch immer die Hoffnung, dass wir eine gemeinsame Lösung finden, weil ich weiterhin die Gefahr von Verlagerungseffekten sehe. Unser Anordnungsentwurf für das Lüdenscheider Stadtgebiet ist fertig, aber ich will die Chance auf eine gemeinsame Lösung nicht verstreichen lassen. Erst danach werden wir eine finale Entscheidung treffen.“



Hilfen bei Belastung durch Baustellenlärm

Was die Vergabe des Neubaus angeht, so wies Wagemeyer darauf hin, dass die drei Unternehmen, die sich beworben haben, gerade an ihren finalen Angeboten arbeiten würden. Man liege im Zeitplan, bis Ende Mai erwarte er bei der Vergabe eine Entscheidung. Auch die vorbereitenden Arbeiten für die Sprengung gehen laut Bürgermeister voran, die Modellierung des Geländes, die Vorbereitungen für das Fallbett, auch der Rückbau der Galvanik, sodass hier schon bald die Seecontainer aufgebaut werden können, die die umliegenden Häuser schützen sollen.



Beim Ortstermin hat Wagemeyer allerdings auch ein neues Problemfeld ausgemacht: Der Lärmschutz für diejenigen, die unter Baustellenlärm leiden, ist nicht übers neue Gesetz abgedeckt, das Lärmschutz für die Anwohner an der Umleitung ermöglicht. Im Ministerium wird rechtlich zwischen Lärmschutz gegen Baustellenlärm und gegen Verkehrslärm unterschieden. „Hier laufen gerade Gespräche mit dem Ministerium“, erklärte Wagemeyer und will sich dafür einsetzen, dass auch Anwohnern, die unter Baustellenlärm leiden, geholfen wird.