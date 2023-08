Bruchstücke der Rahmedetalbrücke werden jetzt für den guten Zweck verkauft

Von: Fabian Paffendorf

Talbrücken-Trümmer sind ab sofort als Souvenirs im „Klein Oho Shop“ erhältlich. © Sven Prillwitz

Rahmedetalbrücke fürs Regal: LSM, Willy & Söhne sowie die Caritas bieten ab sofort im „Klein Oho Shop“ dekorativ aufgearbeitete Trümmerteile der gesprengten Autobahnbrücke an.

Lüdenscheid - Im „Klein Oho Shop“ im Stern-Center sind ab sofort kunstvoll aufbereitete Trümmer der gesprengten A45-Talbrücke Rahmede erhältlich – und zwar in drei unterschiedlichen Ausführungen. Die gesamten Einnahmen aus dem Verkauf der Souvenirs sollen zu 100 Prozent in die Förderung kultureller und wohltätiger Projekte fließen. Das haben die Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH (LSM), der Verein Willy & Söhne und die Caritas angekündigt.

Mehr als 50 Jahre war der Verkehr über die Autobahnbrücke geflossen. Wegen massiver Beschädigungen wurde das Bauwerk am 2. Dezember 2021 voll gesperrt. Damit war der Verkehrsfluss auf der A45 bei Lüdenscheid gestoppt. Am 7. Mai dieses Jahres wurde die Talbrücke schließlich unter massiven Sicherheitsvorkehrungen gesprengt. Ein Ereignis, das bundesweit für Aufmerksamkeit sorgte – und vor allem für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die gesamte Region Südwestfalen ein historisches Ereignis von immenser Bedeutung darstellt.

Jedes Andenken ein Unikat

„In Lüdenscheid war am Sprengtag eine Mischung aus Nostalgie, Erleichterung und Aufbruchstimmung zu spüren“, erinnerte sich LSM-Geschäftsführer Phillip Nieland am Donnerstag. Genau diese Gefühlskombination sollen die Trümmerteile symbolisieren. Die Andenken – jedes einzelne ein Unikat – gibt es in unterschiedlicher Größe, Form und Ausführung: Bruchstück mit Echtheitszertifikat, verpackt in einer Plastiktüte (Preis: 8 Euro), als Brückenstück mit Magnet (10 Euro) oder als durchsichtiger Harzblock-Aufsteller mit Trümmerteil (20 Euro).

Wie viele Souvenirs in den Verkauf gehen, lässt sich laut Nieland gar nicht abschätzen. „Wir haben aktuell mehrere hundert Stück auf Lager“, so der LSM-Chef. In den nächsten Monaten sollen in den Werkstätten der Caritas aber laufend weitere Souvenirs nachproduziert werden. Angesichts von insgesamt fast sechs Tonnen an Brückentrümmern „werden aber noch zahllose Andenken erhältlich sein“, verrät Stefan Hesse, Leiter der Caritas. Die Nachfrage sei bereits vor der Sprengung groß gewesen, ergänzte Nieland. In jedem Fall soll möglichst viel Geld für kulturelle und karitative Zwecke in Lüdenscheid zusammenkommen. „Das Geld bleibt also in der Stadt. Damit wirkt die Sprengung im Positiven nach“, sagte Nieland. Davon sollen auch die Innenstadt und der Einzelhandel profitieren, denn: Die Erinnerungsstücke werden ausschließlich im „Klein Oho Shop“ erhältlich sein.

LSM, der Verein Willi & Söhne und die Caritas sind Partner bei der Aktion „Bridge Please“. © Sven Prillwitz

„Wir locken die Leute ganz bewusst in die Stadt“, erklärte Nieland mit einem Augenzwinkern. Weitere „Spreng-Specials“: hochwertige, vom Druckereibetrieb Seltmann gefertigte Postkarten und Poster mit unterschiedlichen Motiven von der Talbrücke Rahmede und der Explosion sowie der „Lüdenscheider Brückensprenger“. Dabei handelt es sich um einen Likör im 20 Milliliter-Fläschchen, den die Firma Krugmann eigens für die Sprengung hergestellt und abgefüllt hatte