"Big-Brother" am Container? Lüdenscheid prüft Videoüberwachung gegen Müll-Sünder 

Lüdenscheid - Videoüberwachung an ausgewählten Wertstoffsammelstellen? Nach Ansicht der CDU eine geeignete Maßnahme gegen Müll-Sünder. Für Kritiker ein Kaliber zu groß.

An einigen Wertstoffsammelstellen - so werden die Orte genannt, wo Papier- und Glascontainer stehen - war es in der Vergangenheit in Lüdenscheid immer wieder zu größeren Müllablagerungen gekommen. Müll-Sünder stellten ihren Müll einfach neben die vollen Container.

Auf Antrag der CDU sollte die Verwaltung die Möglichkeit einer Videoüberwachung von ausgewählten Wertstoffsammelstellen prüfen. Im STL-Werksausschuss stellte der stellvertretende Werkleiter, Andreas Fritz, nun das Ergebnis vor.

"Es ist schwierig, auf den Videobildern die Müll-Sünder zu erkennen", sagt Fritz. Hinzukommen rechtliche Bedenken. Daher habe man von der Idee Abstand genommen. Der Personalrat hätte zudem keine Zustimmung erteilt, weil durch die Kameras unter Umständen auch eine Überwachung der Mitarbeiter, die an den Sammelstellen tätig werden, stattfinde.

+ Eine Überwachungskamera. © picture alliance / dpa "Wir sind der Überzeugung, dass wir erfolgreicher im Kampf gegen Müll-Sünder sind, wenn wir sie auf frischer Tat ertappen", erklärt der stellvertretende Werkleiter und spricht sich für mehr Kontrollen an den Wertstoffsammelstellen aus. Durch die neue Abfall-Streife habe man schon erste Täter erwischt.

Aus Sicht des STL wäre eine Videoüberwachung noch aus einem Grund sinnvoll gewesen. So hätte man sehen können, welche Container schon voll sind oder wo Müll bereits daneben abgelegt worden war. Anschließend wären die Reinigungseinsätze entsprechend priorisiert worden.