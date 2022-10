Brotbäckerei auf dem Markt: Der Sauerteig ist 102 Jahre alt

Zweifach ausgezeichnet und äußerst beliebt: die Mohnrolle von Heidi Müller, hier mit ihrem neuen Mitarbeiter Illia Babych. © Henrike Utsch

Für ihr Roggenbrot braucht sie Roggenvollkornmehl, Wasser, Salz, eine Holzwanne, ihren Steinofen und 16 Stunden Zeit. Mittwochs, wenn sie in Lüdenscheid auf dem Markt steht, begrüßt sie der eine oder andere Stammkunde mit: „Hallöchen Heidi, alles gut?“.

Lüdenscheid - Heidi, das ist Heidi Müller, Bäckerin in dritter Generation und damit die Tochter von Artur Müller, nach dem ihr Marktstand und ihr Geschäft in Schwelm noch immer heißen. Gleichzeitig ist sie Enkelin von Reinhold Müller, der seine Bäckerei 1920 in Beuthen (heute Bytom, Polen) in Schlesien eröffnete. Seit den 1950er-Jahren stehen sie auf Wochenmärkten und vertreiben ihre schlesischen Backspezialitäten, auch in Lüdenscheid.

Von Henrike Utsch

Im Brot von Heidi Müller steckt ein Stück Geschichte. Der Anfang ihres Sauerteigs, den sie für fast alle ihrer Brote verwendet, ist bereits 102 Jahre alt. Ihr Großvater habe ihn bei der Flucht aus Schlesien in einem kleinen Eimerchen auf einem Pferdefuhrwerk mit nach Westdeutschland gebracht.

Durch die lange Reifung sei er besonders mild und verschaffe Heidi Müller einen entscheidenden Vorteil vor Industrie- und Kettenware. Weil in diesen Branchen der Sauerteig oft nicht richtig reif und dadurch sehr sauer ist, werden den Broten Glucose, Maisstärke, Malze oder ähnliche Zuckerstoffe zugefügt. Dadurch werde herkömmliches Schwarzbrot auch so schwarz: durch die Färbung mit Glucose.

Das Schwarzbrot von Heidi Müller ist ungesüßt und deshalb eher gräulich, dafür aber laut der Chefin „sehr viel besser verträglich“. Sogar mehrere Kundinnen mit Magenkrankheiten schwören laut Müller auf das Schwarzbrot vom Stand, durch das Reizdarm und Divertikulose Vergangenheit seien.



Fast ausschließlich Vollkornmehl

Außerdem verwendet Heidi Müller fast ausschließlich Vollkornmehl, das bedeutet, dass sie den gesamten Mehlkörper verwendet und nicht nach dem weißen Innenkern des Korns siebt. „Wenn man siebt, ist das Gesunde weg.“, ist ihre Meinung dazu.



Sehr beliebt ist die Mohnrolle von Heidi Müller. Sie wurde sogar schon von den Magazinen „Feinschmecker“ und „Stern“ ausgezeichnet. Der Mohn, den Müller verarbeitet, kommt von einem Mohnbauer aus Tschechien. Das Land habe den besten Mohn, so Müller, auch, weil er auf Vulkanerde angebaut wird. Im Gegensatz zu Bäckereiketten streckt Heidi Müller den Mohn nicht mit Marzipan, Rosinen oder Pudding. Dadurch bekommt Mohn eine gräuliche Farbe.

Der Mohn im Kuchen der Brotbäckerei Müller ist tiefschwarz und „nicht ganz rund“ im Geschmack, wie die Chefin betont, also genau so, wie er sein solle. Echte Mohnkenner wüssten, dass Mohn nicht so süß wie Nougat oder Schokolade ist, sondern ein wenig herb schmeckt. Und fein gemahlen in der Mohnmühle als Creme, wie bei Heidi Müller, bleibe er auch nicht in den Zähnen hängen. Außerdem verkauft die Bäckereimeisterin den schlesischen Nationalkuchen (Butterstreusel), Pflaumenkuchen, Mohnstreusel und Apfelkuchen. Vor ein paar Jahren ist sie dazu übergegangen, die Äpfel selbst zu schälen, weil industriell geschälte Äpfel in Schwefelsäure lagern, was bei manchen Menschen Aufstoßen zur Folge hat.

Gebacken werden alle Produkte von Heidi Müller in einem historischen, gemauerten Steinofen. Klassische Brote backen etwa eine Stunde, manche Brote sogar bis zu vier Stunden. Dabei werden sie zwei Mal umgesetzt, damit sie gut durchbacken. Die Chefin erklärt: „Im Steinofen backen die Brote besser aus, sie haben eine viel bessere Kruste und halten länger.“



Ihr vieles Wissen über Lebensmittel und ihre Verarbeitung hat Heidi Müller durch ihre Erfahrung als Gesundheitsberaterin und Bäckermeisterin. Eine Zeit lang habe sie auch einmal Lehramt studiert und eine Vollkornbäckerei in Berlin geleitet -– zu ihren Wurzeln und der Tradition ihrer Familie ist sie dennoch wieder zurückgekehrt.



Seit Ostern wohnen zwei ukrainische Familien aus Cherson in Schwelm, denen Heidi Müller Wohnungen organisiert und sie zu Ämtergängen begleitet hat. Zwei Frauen konnte sie in ihrer Backstube einstellen, der Sohn Illia fährt mit ihr zum Markt und hilft beim Verkauf. Auf die Frage, ob sie schon eine Nachfolge habe, schaut sie zu ihm herüber und sagt: „Ich bin dran.“