Wo gibt es frische Brötchen, Blumen & Co?

Lüdenscheid - Wo bekomme ich an den Feiertagen meine Brötchen her? Welche Tankstelle hat geöffnet? Und was könnte man spontan noch unternehmen? An den bevorstehenden Feiertagen gelten ganz besondere, zum Teil gesetzlich geregelte Öffnungszeiten. Als Service für unsere Leser bieten wir an dieser Stelle einen kleinen Überblick: