Britische Mutation im MK: Was ist mit den restlichen 40 Prozent?

90 Typisierungen am Tag

+ © Thomas Machatzke Dr. Hans Günther Wahl mit dem Pipettier-Roboter, der im medizinischen Labor Wahl seit Ende Oktober zuverlässige Dienste bei den PCR-Tests leistet. © Thomas Machatzke

Seit etwa drei Wochen liegt der Anteil der britischen Mutation B.1.1.7 im Märkischen Kreis bei rund 60 Prozent. Am Mittwoch gab das Gesundheitsamt den Wert mit 61,3 Prozent an, am 15. März betrug er 63,4 Prozent.