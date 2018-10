"Bring back the 90ies": Oli P. legt im Brauhaus auf

Lüdenscheid - Die Musik-Hits der 90er-Jahre samt eines ihrer damaligen Chartstürmers und DJs – Oli Petszokat („Flugzeuge im Bauch“) – kommen am Samstag in die Bergstadt.

„Bring back the 90ies – Oli. P ist zurück in der Stadt!“ heißt die Party, die ab 22 Uhr im Brauhaus & Hotel Schillerbad am Rosengarten steigen wird. Auflegen wird Oli P. „die legendären Songs dieses einzigartigen Jahrzehnts und Musik von z.B. Backstreet Boys, Culture Beat, Spice Girls, Scatman John, DJ Bobo, Vengaboys, Ace of Base, Fanta 4 [...] und vielen, vielen mehr“, schreiben die Gastgeber rund um das Brauhaus, Lüxx und den ehemaligen Johnny Mauser Club, wo Oli P. in der Vergangenheit bereits öfter aufgelegt und für einen vollen Club gesorgt hat.

Natürlich werde er seine Hitsingles auch live performen. Musikalisch unterstützen wird ihn an dem Abend „DJ ChoLLo“.

Tickets gibt‘s im Vorverkauf zum Preis von 10 Euro (zzgl. VVK-Gebühren; Abendkasse 14 Euro) im Brauhaus Schillerbad, Klein Oho und unter jmevents.ticket.io. Einlass ist ab 18 Jahren.