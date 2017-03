Der Druck der Gruppe

Lüdenscheid - Sprechproben, Disziplin, Artikulation – aufgeregt waren sie durchaus, die jungen Theaterkünstler des Bergstadt-Gymnasiums, bei ihrer erste und einzigen Probe im Kulturhaus. Bis zur endgültigen Aufführung an gleicher Stelle werden noch gut drei Monate vergehen. Der Premiere-Vorhang für das Bretterhaus-Ensemble des BGL hebt sich am 7. Juni. In diesem Jahr zeigen die Schüler „Die Welle“. Eine weitere Aufführung ist für den 8. Juni geplant.

„Die Welt hat daraus gelernt, es wird nie wieder passieren.“ Darin waren sich die Schüler eigentlich einig, als sie im Geschichtsunterricht den Zweiten Weltkrieg behandelten. Wie schnell so eine nazi-ähnliche Bewegung dann doch auf die Beine gestellt werden kann, zeigten die Schüler des Bergstadt-Gymnasiums schon in der Probe eindrucksvoll.

Die Theatergruppe, die aus vielen Neulingen aus der 9. Klasse und nur zwei „alten Hasen“ aus der Oberstufe besteht, wirkte schon gut eingespielt. „Diese Probe ist für unsere Gruppe etwas ganz Besonderes, sie ist aber auch mit viel Aufregung verbunden“, so Julia Pütz, die gemeinsam mit Cornelia Meißner seit Jahren erfolgreich das Bretterhaus-Ensemble leitet.

Das Experiment der Lehrerin Johanna Roth, besetzt durch Konstantina Otto, das die Auswirkungen von Gruppendruck und Gemeinschaft zeigen soll, wird von den Schülern begeistert umgesetzt. Als die Gruppe ihr Motto „Stärke durch Disziplin, Stärke durch Gemeinschaft“ sprach, wurde einem als Zuschauer fast mulmig. Das unaufhaltsame, aber auch gefährliche Gemeinschaftsgefühl zeigten die jungen Schauspieler in ihrer Probe deutlich. Auch die Lehrerin Johanna Roth lässt sich selbst von dem Gemeinschaftsgefühl und der damit verbundenen Macht mitreißen. So muss sie sich von ihrer Lehrerkollegin (Gina Van der Donck) vorwerfen lassen, dass sie selbst ein „Versuchskaninchen im eigenen Experiment“ sei.

Die Schüler des Bergstadt-Gymnasiums sind gut im Zeitplan für die Premiere am 7. Juni. Das Ursprungsstück „Die Welle“, geschrieben von Morton Rhue, in der Bühnenfassung von Axel Ziemke haben die beiden zuständigen Lehrerinnen Julia Pütz und Cornelia Meißner überarbeitet. Hierbei sind sie der Vorlage in weiten Teilen treu geblieben. Seit September vergangenen Jahren proben die Schüler bereits an dem Stück einmal wöchentlich und auch mit Zusatzproben am Wochenende. Der Roman „Die Welle“ basiert auf einer wahren Begebenheit in der Geschichtsklasse des Lehrers Ron Jones an einer amerikanischen Highschool in den 1960er-Jahren. Der Kartenvorverkauf findet im Kulturhaus und Bergstadt-Gymnasium statt. Schüler zahlen fünf Euro Eintritt, Erwachsene zehn Euro.