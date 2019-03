"bretterhaus"-Ensemble des BGL probt für den "Sommernachtstraum" 

Lüdenscheid - Frei nach William Shakespeare und in einer Bearbeitung von Cornelia Meißner und Julia Pütz studiert das „bretterhaus“-Ensemble des Bergstadt-Gymnasiums derzeit den „Sommernachtstraum“ ein.

Im Mittelpunkt des Geschehens steht der Ehestreit im Zauberwald. Geprobt wird seit September vergangenen Jahres. In dieser Spielzeit sind viele neue Laiendarsteller mit dabei.

Am Mittwochnachmittag traf sich das Ensemble mit ihren begleitenden Lehrerinnen Julia Pütz und Cornelia Meißner im Kulturhaus zu einer Probe. Dort wird am 5. und 6. Juni ab 19.30 Uhr gespielt. Der Kartenvorverkauf beginnt am 27. April im Kulturhaus und am Bergstadt- Gymnasium.