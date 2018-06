"bretterhaus" spielt um den Thron

Lüdenscheid - „Nach acht Stunden Unterricht noch zwei Stunden Probe zu haben und dann erst gegen sechs Uhr abends die Schule zu verlassen - da gehört schon Einiges zu.“ Julia Pütz, am Bergstadt-Gymnasium Lehrerin für Deutsch und Geschichte, sprach den jungen Schauspielern am Mittwochabend ein großes Lob aus.

Wenige Minuten zuvor war im Kulturhaus die Inszenierung „Spiel um den Thron“ des „bretterhaus“-Ensembles zu Ende gegangen. Gemeinsam mit Cornelia Meißner hatte Julia Pütz frei nach „Der Drachenthron“ von Wolfgang Hildesheimer die Inszenierung einstudiert.

Basierend auf einem orientalischen Märchen zeigten die Schüler die Geschichte der Prinzessin Turandot, die einen hohen Verschleiß an heiratswilligen Prinzen an den Tag legt. Keiner ist ihr gut genug, will sie doch lieber ihre Eigenständigkeit behalten.

Jana Remscheidt verinnerlichte für ihren Auftritt als Turandot förmlich die Arroganz. Schnippisch, humorlos, eiskalt – bis sie auf Prinz 20 trifft (Malte Lüttringhaus), der die auferlegte Prüfung besteht, die Prinzessin besiegt, aber sich am Ende als Halunke entpuppt und Turandot gar nicht will. Der echte Prinz 20 (Moritz Huckestein) dagegen ist dann doch eher der Prinz der Tat und erobert Turandot mit seiner Armee.

Jede Menge Spielfreude und Engagement legten die jungen „bretterhaus“-Mimen an den Tag. Einige von ihnen standen das erste Mal auf der Bühne. BGL-Direktor Dieter Utsch verteilte am Ende Rosen und Worte des Dankes an seine Schüler. Das Stück wird am Donnerstagabend ab 19.30 Uhr noch einmal im Kulturhaus aufgeführt. Es gibt noch Karten an der Theaterkasse.