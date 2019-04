Bremsscheiben gerissen, Lenkung defekt, kein Rücklicht: Diesen Lkw holte die Polizei sofort von der Straße

Lüdenscheid - Schon wieder hat die Lüdenscheider Polizei einen Lkw mit gefährlichen Mängeln aus dem Verkehr gezogen. Die weitgehend defekten Rückleuchten waren nur die Spitze des Eisbergs...

Der bulgarische 7,5-Tonner war den Beamten auf der Herscheider Landstraße aufgefallen, weil er in der Dunkelheit am Mittwochabend mit nur einer funktionierenden Lampe an den Rückleuchten fuhr. Das Fahrzeug sei von hinten so gut wie nicht zu erkennen gewesen, berichtet die Polizei.

Das war aber längst nicht alles. Bei der näheren Kontrolle entdeckten die Beamten, dass bei dem Lkw beide vorderen Bremsscheiben gerissen waren und zu brechen drohten. Die Lenkung war derart undicht und ausgeschlagen, dass Hydrauliköl aus dem Lenkgetriebe tropfte.

Ein Sachverständiger habe die sofortige Stilllegung des Fahrzeugs bestätigt, heißt es. Auch er habe akute Unfallgefahr befürchtet.

Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 210 Euro hinterlegen. Damit sollen die Kosten des Ordnungswidrigkeitsverfahrens gedeckt werden. Kennzeichen und Fahrzeugschein wurden sichergestellt, um die Weiterfahrt zu verhindern. Obwohl der Halter in Bulgarien ansässig ist, wird ihm ebenfalls ein Bußgeldbescheid über 300 Euro zugestellt.



Lesen Sie auch:

- 36 Mängel und Reifen bis unters Dach: Polizei entdeckt kurioses Gefährt in Lüdenscheid

- Polizei stoppt in Lüdenscheid "Himmelfahrtskommando" mit zwölf Reifen

- "Lebensgefährlich": Polizei stoppt Lkw mit fatalen Mängeln