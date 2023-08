Bremecker Hammer in Lüdenscheid: Ehrenamtliche sind tief frustriert

Von: Susanne Kornau

Völlig überwuchert ist die Teichanlage. Das Wasser treibt über ein Wasserrad die im Gebäude liegenden Hämmer an. Die Teichanlage gehört mit zum Denkmal. Archivbild: Kornau © Susanne Kornau

„Restaurationsarbeiten zur Wiedereröffnung Bremecker Hammer“ – damit ist eine Aufstellung überschrieben, die eine Gruppe der früher sehr aktiven Ehrenamtlichen 2022 zum Ortstermin des Kulturausschusses mitgebracht und überreicht hatte. Doch die Stadt tut sich schwer im Umgang mit den freiwilligen Helfern.

Lüdenscheid – Mit Bildern und Anmerkungen versehen, gingen sie darin Schritt für Schritt die Objekte durch. Doch Berücksichtigung fand der Posten „Ehrenamtlicher Einsatz“ in der Gesamtkostenaufstellung zur Sanierung nicht. Dabei gibt es nach wie vor so manchen, der im Gespräch sagt: „Dafür würde ich auch eine Schippe in die Hand nehmen.“

Erster Punkt der Auflistung ist „Hammerteich ausbaggern und abdichten“. Zur Erläuterung heißt es weiter, der Teich diene für den Betrieb der Schmiedeanlagen als Hauptenergielieferant. Um diese Aufgabe wieder erfüllen zu können, müsse der Teich bis circa 50 Zentimeter unterhalb des Einlaufniveaus ausgebaggert werden. Staumauer und Damm müssten von Bewuchs befreit und abgedichtet werden. Erst dann könne man auch das weitere Ausmaß der Schäden an der Staumauer beurteilen.

Der sogenannte Mönch im Hammerteich (eine Konstruktion für den Ablauf) müsse überarbeitet werden. Bretter seien verzogen, Spaltmaße zu groß, das Schütt im Rahmen verkeilt, die Mechanik verrostet. Bedarf besteht ebenso für die Mechanik am Zulauf Doppelschwanzhammer. Die Komplettsanierung der Francis-Turbine, des kleinen Doppelfallhammers, des großen Fallhammers sowie des Wasserrades für den Doppelschwanzhammer – auch das steht auf der Liste. Unter anderem. Nach Funktionsprüfungen, die zum Teil erst nach Teichsanierung und Wasserzufluss möglich sind, könne man mehr zum Ausmaß weiterer möglicher Schäden sagen. Auch die Sanierung der Drehbank steht auf dieser Liste.

Dazu dürfte mittlerweile eine Sichtung des sonstigen Werkzeug-Fundus’ gehören. Denn auch hier haben die Jahre der Schließung und Nicht-Beachtung zu Schwund und Schäden geführt.

Viele Einsatzmöglichkeiten denkbar

In der städtischen Gesamtkostenaufstellung für die Sanierung des Bremecker Hammers werden unter anderem folgende Posten aufgelistet: Erdbau/Hammerteich: 345 000 Euro; Vegetationsflächen Hammerteich und Damm 26 000 Euro; Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen: 73 000 Euro. Dazu kommen als geschätzte „Grobkosten“ Ausgaben für die Restaurierung Maschinen Bremecker Hammer: 350 000 Euro. Ob hier auch ehrenamtlicher Einsatz möglich wäre und in welchem Umfang, ist nicht Gegenstand der Gesamtkostenaufstellung.

Einer derjenigen, der früher viele Sommer im Hammer verbracht hat, will heute nicht einmal mehr über ein mögliches Wiederaufleben sprechen. Eine Haltung, die bei so manchem aus der Reihe der tief frustrierten Engagierten deutlich wird. „Es ist schon eine tolle Zeit gewesen“, sagt einer. „Aber wenn man immer wieder einen zwischen die Köpfe kriegt...“. Die Wertschätzung habe einfach gefehlt. Dabei „hat es die doch nicht viel gekostet“, sagt er, und meint die Stadtverwaltung, die ihre Museumsaußenstelle weitgehend in die Hände derer legen konnte, die sich kümmerten. Aber mit der für alle überraschenden Schließung wegen plötzlich festgestellter Einsturzgefahr sei es einfach vorbei gewesen: „Da sind wir vor Wände gerannt.“

Der Hammerteich und seine Funktionen: Die Zuläufe für Doppelschwanzhammer oder Turbine müssten ebenfalls instandgesetzt werden. In der Übersicht notwendiger Restaurierungsarbeiten ist unter anderem die Rede von festgerosteter Mechanik und verkeiltem Schütt. Doch ein genaues Bild ergibt sich erst, wenn alles freigelegt ist. © Archiv/ Kornau