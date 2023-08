Bremecker Hammer: Ideen für Ideenschmiede

Von: Susanne Kornau

Still und verlassen liegt er da. Viele Ehrenamtliche, die viel Herzblut und Zeit in den Betrieb der Anlagen gesteckt haben, haben im Laufe der Jahre des Stillstands resigniert. © Susanne Kornau

Der Bremecker Hammer: Diskussionsbeiträge aus allen Richtungen sprechen sich für einen Erhalt des seit fast zehn Jahren stillgelegten technischen Museums im Denkmal aus.

Lüdenscheid – So langsam wuchert er wieder zu, der Bremecker Hammer. Viel Regen und Gewächshaustemperaturen sorgen dafür, dass die Natur ihr grünes Mäntelchen gnädig über den Sanierungsfall breitet. Doch mit Beginn der neuen Sitzungszeit dürfte das Thema wieder auf die Tagesordnung kommen. Denn endgültig entschieden ist das Schicksal des seit fast zehn Jahren stillgelegten technischen Industriedenkmals im Bremecketal noch nicht. Obwohl in den Sitzungen des Kulturausschusses im ersten Halbjahr Hochrechnungen möglicher Sanierungskosten deutlich abschreckende Wirkung auf Teile der Lokalpolitik hatten, blieb bislang eine entscheidende Frage ungeklärt: Muss die Stadt als Eigentümerin des Denkmals für den Erhalt sorgen? Oder kann sie es einfach aufgeben?

Ein Symbol

Gerne übersehen wird dabei, dass der Bremecker Hammer mehr ist als nur ein verfallendes Gebäude. Es gilt durchaus als Symbol für die Geschichte Südwestfalens als Ideenschmiede für Industrien, die heute noch die Weltmarktführer-Region prägen. Das würdigt ein Verein, dessen Anfänge auf Mitte der 80er-Jahre zurückgehen. 1996 zunächst als „Märkische Straße Technischer Kulturdenkmäler e.V.“ gegründet, benannte er sich 2004 in „WasserEisenLand e.V.“ um – ein griffiger Titel, der auch der besseren Vermarktung diente. Ein Anliegen: Das Interesse an den technischen Denkmälern der weit gefassten Region zu befeuern, Reiseführer zu sein über die Eisenstraße, entlang derer es viele lebendige Denkmäler zu entdecken gilt, ein touristisches und geschichtliches Erlebnis erster Güte. Der Festival-Verbund „Ferromone“ feiert zudem das kreative Freizeiterlebnis „in außergewöhnlicher Atmosphäre“. Auch ein lebendiges kulturelles Umfeld, so heißt es, ziehe Fachkräfte in eine Region.

Erster Vorsitzender des WasserEisenLand-Vereins ist Stephan Sensen, Leiter der Museen des Märkischen Kreises. „Der Bremecker Hammer“, sagt er, „ist das herausragende technische Denkmal in Lüdenscheid.“ Fotogen, belebt, ein wirklich tolles Ensemble sei er gewesen. „Mir tut das total leid. Für den Bremecker Hammer habe ich mich schon schwer begeistern können. Er war unser Leitobjekt auf den Titelseiten. Es gibt ja auch nicht mehr so viele erhaltene Zeugen aus dieser Zeit.“

Auf der Internetseite des Vereins wird an die Bedeutung dieser Keimzellen hiesiger Industrie erinnert, in denen – über Jahrhunderte verfeinertes – technisches Wissen seinen Ursprung hatte. Die Erinnerung daran stiftet Identität und wird daher – mancherorts – gepflegt und bewahrt.

Einfachster Standard

Doch die vier Millionen Euro, die die Lüdenscheider Verwaltung in einer Gesamtkostenaufstellung für Hammer-Sanierung inklusive Nutzungskonzept hochgerechnet hat, erstickten hier zunächst jede konstruktive Diskussion im Keim. Allein die „Umsetzung eines Nutzungskonzeptes“ schlug dabei mit rund 500 000 Euro zu Buche. Das beziehe sich „auf alle Maßnahmen, die über dem kalkulierten Status der Grundausstattung des Industriegebäudes hinausgehen“ lässt der zuständige Fachbereich dazu über die Pressestelle erläutern. Die Millionen reichen demnach gerade, um einen minimalen baulichen sowie technischen Ausbau „im einfachsten Standard“ umzusetzen – zur Erlangung der „Grundfunktion des Gebäudes“, wie nochmals unterstrichen wird. Dazu kämen dann noch Erfordernisse wie Energiekonzept, Maßnahmen zum Klimapaket oder auch Ausstattung/Möblierung. Weil es kein verbindliches Nutzungskonzept gebe, „wurden im angesetzten Betrag von 500 000 Euro brutto die vorgenannten Punkte pauschaliert abgebildet“.

Fundierte Zahlen nötig

Stephan Sensen hat Erfahrung mit der Wiederbelebung von Sanierungsfällen. Die Luisenhütte, eines von drei Museen in Kreisregie (neben der Burg Altena und dem Drahtmuseum) war ein solches Beispiel. Ein entscheidender Schritt zur Rettung sei damals gewesen, so erinnert er sich, ein auf Denkmalsanierung spezialisiertes Architekturbüro mit einem Sanierungsgutachten zu beauftragen. „Sonst kommen Sie nicht weiter“, sagt Sensen: „Über reine Sichtkontrolle geht es nicht!“ Das koste zwischen 50 000 und 100 000 Euro. „Aber wenn Sie die nicht investieren, werden Sie nie wissen, was es wirklich kostet.“ Fundierte Zahlen könnten zudem die Suche nach öffentlichen und privaten Fördermittelgebern erleichtern.

Blick aufs Handwerk

Vor allem gilt es aber auch, grundsätzlich die Wertschätzung des kulturellen Erbes der Region zu fördern. Sehr gute Erfahrungen machen die Museen des Märkischen Kreises in diesem Zusammenhang mit Freiwilligen, die in ihrem sozialen Jahr über die Jugendbauhütten der Deutschen Stiftung Denkmalschutz einschlägig tätig werden. Sie könnten, wirbt die Stiftung um Freiwillige zwischen 16 und 26 Jahren, „traditionelle Handwerkstechniken erlernen, sie am Original anwenden und das Besondere des Echten und Authentischen mit eigenen Händen spüren und erfahren“. Die jungen Leute, weiß Sensen, profitierten davon, bekämen Lust auf eine handwerkliche Ausbildung, auf Denkmalsanierung. Nur ein Baustein in der Werbung fürs Handwerk. Andere sind denkbar. Denn bekanntlich sucht nicht nur die Industrie der Region dringend Nachwuchs.

Handfeste Argumente

Auch fast zehn Jahre nach der Schließung des Bremecker Hammers sind die Eindrücke von der unmittelbaren Wirkung von Feuer, Wasser, Eisenschmieden nicht verblasst. Das eigene Erleben ist und bleibt etwas anderes als Geschichte auf Knopfdruck. Das zeigen viele Gespräche mit Menschen, die ihre ganz eigenen, schönen Erinnerungen an das Technikerlebnis in idyllischer Lage haben. Darüber hinaus gibt es gibt auch handfeste Argumente, die mit in die Diskussion um eine Zukunft des technischen Industriedenkmals gehören. Einige davon stellen wir in den kommenden Tagen vor.

Auch der Hammerteich hinter dem Gebäude ist längst eine überwucherte grüne Fläche. Mit dem Wasser aus dem Teich werden über ein Wasserrad die Hämmer im Inneren des Gebäudes angetrieben. Der Teich gehört mit zum Denkmal. © Susanne Kornau

Stephan Sensen ist 1. Vorsitzender des Vereins WasserEisenLand und Leiter der Museen des Märkischen Kreises. © Stephan Sensen/Privat

Schilder sollen vom Betreten des abgelegenen Geländes abschrecken. Zum Ortstermin des Kulturausschusses vor einem Jahr war der Bremecker Hammer notdürftig hergerichtet, der haushohe Bewuchs entfernt worden. Seitdem wachsen Wege und Umlage wieder zu. © kornau