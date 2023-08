Bremecker Hammer: „Bares für Rares“-Experte bricht Lanze für Lüdenscheider Denkmal

Von: Susanne Kornau

Detlev Kümmel ist gelernter Werkzeugbauer. Auch er hat Herz und Ideen für den Bremecker Hammer. © kornau

Lüdenscheid – Detlev Kümmel hat sich dem Bremecker Hammer erstmals im Hakama genähert, der traditionellen japanischen Bekleidung für Schwertkämpfer. Das war im Juli 2008. Damals besuchte die Ken-Jitsu-Gruppe des Sportcenters Isken die Museums-Außenstelle im idyllischen Bremecketal. „Wir haben ein wenig schmieden dürfen und uns ein Bild gemacht, wie schwer das ist“, erinnert sich der Brügger Galerist und „Bares für Rares“-TV-Experte, der nach wie vor dem Kampfsport verbunden ist. Und rar ist eine Einrichtung wie der Bremecker Hammer in der Museumslandschaft auf jeden Fall. Der Besuch mit der Schwertkampfgruppe – „das war unser erster Kontakt und auch der nachhaltigste“, erzählt er. Studio-Chef Heinz Isken habe sogar mithilfe von Dietmar Conradt sein eigenes Katama-Schwert geschmiedet. Denn die Ken-Jitsu-Kämpfer praktizieren ihre Kampfkunst „nur“ mit Schwertern aus Eichenholz, der Nachbildung eines echten Eisenschwertes, um das Verletzungsrisiko zu verringern.

„Man braucht viele, viele Faltungen, bis ein Schwert funktionsfähig ist. Das macht es spannend“, weiß er noch. Dietmar Conradt, gelernter Kunstschlosser, war eines der Gesichter des Hammers. Als Ehrenamtlicher hat er dort viele Sommer verbracht. So wie er machten Fachkundige unterschiedlicher Gewerke dort an den beliebten Schmiedetagen ihren Beruf zum Hobby, zeigten Handwerkstechniken, lernten an, gaben weiter. Vorbei.

Ein Jammer, findet Detlev Kümmel. Er kennt sich aus mit Wertschätzung. Das ist etwas, das dem Hammer in den vergangenen fast zehn Jahren verwehrt geblieben ist. „Wir hoffen auf eine Wiedereröffnung. Wir würden auch wieder den Gruppen zeigen, wie’s geht“, sagt er, der immer noch begeisterter Kampfsportler ist. „Die ganze industrielle Pionierarbeit konnte damit erklärt werden. Ich wüsste nicht, wo sonst.“ Als gelernter Werkzeugmacher ist Kümmel ohnehin auf dem Gebiet zuhause. „Kein Werkzeugbau konnte ohne Feilen arbeiten“, erzählt er. „Zu spüren, was das für eine unfassbare Arbeit ist – da geht gerade ein Stück Geschichte und Wissen verloren.“ Er ist im Sommer durch den schiefen Turm von Pisa gelaufen. Und zieht eine Parallele: „Wenn man da durchgeht, merkt man erst, wie schief der ist. Die Wände verlagern sich, die Marmorstufen aus dem 12. Jahrhundert sind durchgelaufen. Das Gefühl kannst Du nicht beschreiben.“ Das gelte auch für den Hammer: „Diese Geschichte kann man nicht youtuben, die muss man erleben. Den Krach der Hämmer mitbekommen.“

Viele Möglichkeiten für ehrenamtlichen Sanierungseinsatz

Doch weil Jammern dem Hammer nicht hilft, gehen Detlev Kümmel schon gleich viele Ideen durch den Kopf, wie aktive Unterstützung für dessen Erhalt aussehen könnte. Aktionen am und für das Industriedenkmal wären machbar, glaubt er: „Warum nicht!?“ Er sieht viele Möglichkeiten auch für einen ehrenamtlichen Einsatz bei den Vorbereitungen für eine Sanierung. „Freischneiden, stützen, ausbaggern – warum können das keine Arbeiten im Rahmen von Übungen für Feuerwehr und THW sein?“, sagt er, der selbst einmal Ehrenamtler beim Technischen Hilfswerk war. Sogar eine alte Eisenbahn hätten sie mal mit saniert: „Was Du schweißt ist doch egal.“ Warum nicht einfach mit Löschfahrzeugen den Teich leerpumpen? Die Vegetation abräumen. Und vom THW die Mauer abstützen lassen. Man dürfe eben nicht nur die Probleme sehen, sondern müsse Lösungen finden. Und Wege, Kosten zu sparen. Angesichts abschreckender Hochrechnungen von bis zu vier Millionen Euro gelte es, jede Idee zu nutzen: „Es muss doch nicht immer alles mit zertifizierten Menschen sein.“

Der aktuelle Zustand sei jedenfalls in jeder Hinsicht traurig. Man entziehe sich einer Verantwortung, statt ihr gerecht zu werden: „Wir sind verpflichtet, ein Denkmal zu würdigen“, findet er. Heute werde doch schon kaum noch etwas gebaut, „das wir in 100 Jahren noch sehen wollen“. In den 70er-Jahren sei so viel zerstört worden. „Und jetzt lassen wir Denkmäler sterben, weil wir sie ignorieren. Da kann doch nicht sein.“ Und dann schlägt er den Bogen zu dem, was heute sein Schwerpunkt ist: „Laß uns doch mal wieder etwas Schönes machen“, schlägt er vor: „Warum sammeln wir nicht mal ein paar schöne Antiquitäten, und wir versteigern sie. Warum nicht dafür, warum nicht für den Erhalt des Bremecker Hammers!?“ Ja, warum eigentlich nicht?

Lebendiges Museum: Hitze, Lärm, Gerüche begleiteten den Weg zum fertigen Teil. Die Nähe war der Reiz. © LN-archiv

Freundlich umringt von Schwertkämpfern der Ken-Jitsu-Gruppe des Sportcenters Isken ist auf diesem Bild von 2008 Kunstschlosser Dietmar Conradt. Der war einer der engagierten Ehrenamtlichen, ohne die im Hammer-Museum nichts lief. Zweiter von rechts ist Detlev Kümmel. © Othlinghaus/Archiv