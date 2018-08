Wie breit sind eigentlich Lüdenscheids Parkplätze?

Lüdenscheid - Ob beim Arzttermin, beim wöchentlichen Einkauf oder beim essen gehen mit Freunden: Das Parken in Lüdenscheid kann zum schweißtreibenden Akt werden. Unsere Redaktion war unterwegs, um die Frage zu klären: Wie breit sind Lüdenscheids Parkplätze?

Laut Verordnung über Bau und Betrieb von Sonderbauten des Bundeslandes NRW (SBauVO) müssen Parkplätze eine Breite von 2,45 Metern und eine Länge von 5 Metern haben. Dies betrifft jedoch nur Parkhäuser und Tiefgaragen, die nach Inkrafttreten der Verordnung Ende 2016 gebaut wurden. Zuvor galt lange Zeit eine Breite von 2,3 Metern als Mindestmaß.

In den vergangenen Dekaden wurden Autos jedoch immer größer. Laut ADAC habe allein in den Jahren zwischen 2000 und 2010 die durchschnittliche Fahrzeugbreite (ohne Außenspiegel) eines Neuwagens von 1,76 Meter auf 1,91 Meter zugenommen.

Zwischen 1,78 und 2,46 Metern alles dabei

Mit dem Zollstock in der Hand haben wir an folgenden Orten in Lüdenscheid gemessen: Tiefgaragen Stern-Center, Sparkasse, Forum, Sauerland-Center und Kulturhaus, Parkhäuser Gothaer Haus und Stadtmitte sowie Parkpalette Turmstraße.

Feststellen lässt sich auf jeden Fall: Die Parkplätze, auch innerhalb der Parkhäuser und Tiefgaragen, sind unterschiedlich breit. Zwischen 1,78 Meter und 2,46 Metern ist alles dabei. Das Gros der Parkplätze hat jedoch eine Breite von rund 2,3 Metern. Dies entspricht zwar den Mindestvoraussetzungen, besonders geräumig ist das aber nicht.

+ Durch die Deckenstütze wird der Parkplatz noch schmaler. Mit einem größeren Auto ist das Parken zwischen den Markierungen kaum möglich. Gut, dass es auch kleine Autos gibt. © Lütticke Richtig eng kann es dann werden, wenn an einen Stellplatz eine Deckenstütze grenzt. Dann reduziert sich die Breite der Parkmöglichkeit teilweise auf bis zu 1,78 Meter, inklusive der Außenspiegel. In Kombination mit einer geringen Deckenhöhe wirkt das schon ziemlich beengend.

Hat es der Einparker dann geschafft und steht in seiner Parklücke, folgt das Aussteigen. Um die eigene Tür nicht an der gegenüberliegenden Wand oder am nebenstehenden Fahrzeug anzustoßen, zwängt man sich aus dem eigenen Auto.

Sollte doch ein Missgeschick passiert sein, muss man auf den Fahrer des beschädigten Fahrzeuges warten oder direkt die Polizei verständigen. Ansonsten begeht man Fahrerflucht und damit eine Straftat.

+ Wer nicht zwischen den Markierungen parkt, macht es anderen Parkern schwer. © Lütticke Besonders schwierig kann es für Eltern werden, die ihr Kleinkind in einem Tragekorb mitnehmen. Sich selbst bekommt man noch aus dem Fahrzeug gezwängt, aber das Kind im Korb? Auch größere Taschen, Kartons und der Wocheneinkauf lassen sich oft nur sehr schwer seitlich aus dem Auto holen oder wieder hineinstellen.

Für Eltern mit Kindern werden mancherorts besondere Parkplätze angeboten. Diese sind dann breiter und erleichtern somit das Ein- und Ausparken sowie das Ein- und Aussteigen. In Lüdenscheid haben wir jedoch keine gefunden.

Wenn das eigene Auto nicht richtig zwischen den Markierungen steht, sollte man dies korrigieren, um andere nicht beim Parken zu behindern.

Nicht überall gibt es Frauenparkplätze

Frauenparkplätze gab es nicht in allen Parkhäusern und Tiefgeragen, die wir besucht haben. Diese sind zwar nicht breiter als andere Stellplätze, befinden sich aber in der Nähe der Zufahrt, wo sie entweder durch eine Aufsichtsperson oder Video-Kameras eingesehen werden.

+ So oder so ähnlich sind Frauenparkplätze markiert. © Lütticke Man(n) beachte, dass diese Parkplätze, laut Verordnung „ausschließlich der Benutzung durch Frauen vorbehalten sind“. Für viele Autofahrer bleibt es also weiterhin dabei: Das Parken in Lüdenscheid kann zu einer kleinen Herausforderung werden, vor allem wenn die Nebenparkplätze bereits belegt sind.

Eine Auflistung und eine Karte der Parkmöglichkeiten in Lüdenscheid mit Informationen über Anzahl der Stellplätze, Öffnungszeiten und Parkgebühren sind im Bürgerportal auf der Internetseite der Stadt Lüdenscheid unter dem Stichwort „Parken in der Innenstadt“ einzusehen.

Von Peter Lütticke