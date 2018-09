Das Duo Breddermann spielt im Eigenart an der Hochstraße.

Lüdenscheid - Wo Christian Breddermann und Erkan Besirlioglu mit ihren Instrumenten aufspielen, ist beste Stimmung vorprogrammiert.

Das Duo Breddermann liefert am Freitag, 21. September, in bekannter Manier aktuelle Stimmungshits und Evergreens der Rock- und Pop-Geschichte ab im Eigenart an der Hochstraße.

Christian Breddermann und Erkan Besirlioglu setzen dabei auf handgemachte Musik zum Mitsingen und Tanzen. Der Schalksmühler Schlagzeuger und Sänger und der Lüdenscheider Gitarrist und Sänger sind bereits seit mehreren Jahren als Duo unterwegs und erfreuen sich deutschlandweit einer immer größer werdenden Fangemeinde.

Karten gibt's wie immer über eventim für neun Euro plus Gebühr. An der Abendkasse sind 12 Euro fällig. Einlass ist ab 20 Uhr, Beginn des Konzertes gegen 21 Uhr.