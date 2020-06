Abschiedskonzert bei Dahlmann: Heute gibt's Karten

Christian und Erkan

+ © Rudewig Christian (links mit Sohn Jonas), Jürgen Wigginghaus und Erkan Besirlioglu freuen sich auf das Konzert - das erste nach dem Corona-Lockdown. © Rudewig

Lüdenscheid – 35 Karten sind ab heute ausschließlich über „eventim“ für 13 Euro plus Gebühr zu haben – mehr geht nicht: Am Samstagabend gibt das Duo Breddermann das letzte Konzert, das im Dahlmann-Saal an der Grabenstraße stattfindet.