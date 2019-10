Brauerei verkauft "Haus Dahlmann"- Immobilie in der Altstadt

Lüdenscheid - Der Gebäudekomplex der Gaststätte Dahlmann an der Grabenstraße hat den Besitzer gewechselt. Was das bedeutet.

"Ja, wir haben verkauft!“ Stephan Buschhoff, Leiter der Immobilien-Abteilung der Warsteiner Brauerei, bestätigt auf Anfrage, dass der Gebäudekomplex der Gaststätte Dahlmann an der Grabenstraße den Besitzer gewechselt hat.

Der neue Eigentümer ist Lüdenscheider. „Das ist eine Strategiefrage“, erläutert Buschhoff die Beweggründe, sich von der Immobilie zu trennen, die jahrzehntelang im Besitz des familiengeführten Unternehmens war. Um Bier zu verkaufen, müsse eine Brauerei heutzutage nicht mehr unbedingt Eigentümer einer Immobilie sein, sagte Buschhoff.

Lesen Sie auch: Nachfolger für Tapas-Bar in Lüdenscheid

Als sich zufällig Kontakt zu einem Interessenten ergeben habe, „da haben wir’s gemacht“. Für den Gaststättenbetrieb ändere sich nichts: „Kauf bricht nicht Miete.“ Auch deshalb sehen Wirtin Christiana „Nanny“ Lange und Jürgen Wigginghaus den Eigentümerwechsel gelassen.

Sie wollen, wie im Sommer anlässlich der Feiern zum 110. Geburtstag der Gaststätte Dahlmann angekündigt, in zwei Jahren an den Ruhestand denken. Bis dahin sind noch ein paar Feiertermine im Kalender rot angestrichen, zum Beispiel 125 Jahre Dahlmann-Saal im nächsten Jahr.

1990 wurde das Gebäude in die Denkmalliste der Stadt eingetragen – nicht nur, wie es dort heißt, wegen der „repräsentativen Ornamentik“ im Saal, sondern vor allem auch, „weil in Gaststätte und Saalbau das gesellschaftliche Leben in der Stadt Lüdenscheid einen Mittelpunkt fand“. Außerdem bezeichne der Straßenraum Corneliusstraße / Grabenstraße den äußeren Rand der mittelalterlichen Stadtbefestigung.