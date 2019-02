Wer braucht schon Bremsen? Polizei stoppt abenteuerliche Schrott-Karre

Lüdenscheid - Die Polizei hat einen schrottigen Kleinbus samt Anhänger gestoppt. Eigentlich erstaunlich, denn die Bremsen des Briten-Boliden funktionierten kaum noch. Die Mängelliste umfasst 79 Punkte, doch der Fahrer hat noch ein ganz anderes Problem.

Eine Fahrt von England nach Bulgarien endete am Dienstag auf der Herscheider Landstraße in Lüdenscheid: Die Polizei stoppte einen Kleinbus mit Pkw-Transportanhänger. Auf den ersten Blick stellten die Beamten fest:

Die Hinterradbremse des Busses funktionierte gar nicht mehr.

Die Karosserie war von Rost zerfressen und instabil.

Die Anhängerkupplung war kurz vor dem Abreißen.

Der Rahmen des Anhängers war angerissen, die Zuggabel verbogen.

Ein Sachverständiger stellte an dem Reisebus laut Polizei insgesamt 56, an dem Anhänger 23 Mängel fest. Die acht Fahrgäste in dem Kleinbus mussten ihre Reise auf andere Weise fortsetzen. Die Polizei legte den Wagen still und stellte die Kennzeichen sicher. Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 210 Euro hinterlegen.

Deutlich teurer kommt den Fahrer wohl zu stehen, dass er gewerblich Personen oder Fahrzeuge transportierte, ohne die Lenk- und Ruhezeiten zu dokumentieren - etwa per Fahrtenschreiber. Das bearbeitet nun das Bundesamt für den Güterverkehr.