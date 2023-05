Angebote für Fach- und Führungskräfte von Außen wichtig

Braucht Lüdenscheid ein Neubaugebiet? Endlose Nachfrageliste von Familien

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Hier sollte ein Baugebiet entstehen: Nach Bürgerprotesten aber bleiben die Räther Wiesen grün. © Cedric Nougrigat

Die Stadt Lüdenscheid im Spannungsfeld zwischen Flächenschutz und dem Bedarf an Neubauflächen für ihre Bürger. Die Diskussionen um die Räther Wiesen, auf denen nun doch kein Neubaugebiet entsteht, haben einen Prozess angestoßen, bei dem Politik und Verwaltung Antworten finden wollen auf wichtige Fragen in der Stadtplanung.

Lüdenscheid – Das Baugebiet Räther Wiesen ist am Ende am Widerspruch der Anwohner und Nachbarn gescheitert. Bemerkenswert war dies vor dem Hintergrund, dass es eigentlich bereits einen Entschluss der Politik gegeben hatte, der im Grunde nur noch mit Leben gefüllt und umgesetzt werden musste.

Am Ende ruderten die Lokalpolitiker zurück. Aber was bedeutet dies für künftige Planungen? Wo können Gebiete gefunden werden, die nicht an einer lautstarken Bürgeropposition scheitern? Und: Wie groß sind die Bedarfe überhaupt in einer Stadt, die dieser Tage eher schrumpft als wächst.

Der Verwaltung wird am Mittwoch im Stadtplanungsausschuss (17 Uhr, Ratssaal) auf Antrag von Ampel-Fraktionen und CDU erst einmal näher auf die Bedarfe eingehen.

Braucht Lüdenscheid ein Neubaugebiet? Endlose Nachfrageliste von Familien

„Nach Abschluss der Vermarktung des Wohngebietes Vogelberg wurde eine neue Nachfrageliste aufgebaut. Für den Zeitraum 2021 bis heute liegen 263 Bewerbungen vor, davon zwei mit vier Kindern, 14 mit drei Kindern, 57 mit zwei Kindern, 63 mit einem Kind und 127 ohne Kinder“, heißt es in der Verwaltungsvorlage für die Ausschusssitzung. „Im Zeitraum 2022 bis heute sind es 27 Bewerbungen.“ Für die gesondert erfolgte Ausschreibung des Baugebietes „Am Stadtpark“ seien 65 Bewerbungen eingegangen. Zwischenzeitlich wurden von den 13 aktuell zur Verfügung stehenden Baugrundstücken vier Grundstücke verkauft. Für vier weitere laufe noch die Entscheidungsfindung, drei Grundstücke seien nunmehr ohne Bewerbung.



Die Corona-Pandemie mit unsicherer wirtschaftlicher Zukunft sei ein Grund gewesen, von der Kaufabsicht Abstand zu nehmen, erläutert die Verwaltung weiter. Dass ausgewählte Architekturbüros nicht in der Lage waren, Passivhäuser zu planen, ein anderer. Auch die Zinssituation für Darlehenszinsen, die sich nachteilig entwickelt hat, habe eine Rolle gespielt.



In der ersten Aprilwoche wurden alle Personen der Bewerbungslisten nochmals angeschrieben und gebeten, an einer Umfrage zum Bedarf für Wohnflächen teilzunehmen. Von 603 angeschriebenen Interessierten haben 160 Personen geantwortet. 126 davon haben weiter Interesse, auf der Bewerbungsliste geführt zu werden. Andere Bewerber sind zum Teil anderweitig fündig geworden.



Angebote für Fach- und Führungskräfte von Außen wichtig

Und damit in der Analyse zu einem weiteren Aspekt: Die Stadt Lüdenscheid als Standort großer, teilweise weltweit agierender Unternehmen, die einen permanenten Bedarf an Fach- und Führungskräften haben: Bei solchen Stellenbesetzungen handele es sich in der Regel um potenzielle Zuzüge. Das Angebot an bezahlbaren und attraktiven Bauplätzen vor Ort könne in diesem Zusammenhang ein wesentliches Entscheidungskriterium für die Wahl des Arbeitgebers und des Wohnorts sein, insbesondere, wenn sich die Bewerber in der Familiengründungsphase befinden.



Mit dem Blick auf diesen Aspekt verdeutlicht die Verwaltung, dass es bei allem Verständnis für Flächenschutz auch Lösungen für potenzielle Neubaugebiete geben muss. Die hohen Ansprüche an Umweltschutz, Klimafreundlichkeit und Nachhaltigkeit spielen in der Berichterstattung der Verwaltung mit Blick auf mögliche Fördermittel auch eine Rolle. Auf die Nachfrage der Fraktionen zu Best-Practice-Beispielen, stellt die Stadt fest, dass sich hier keine allgemeinen Trends ablesen lassen. Auch ohne diese Trends bietet das Papier der Politik aber eine gute Arbeitsgrundlage.