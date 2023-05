Brandszenario mitten in der Stadt: Feuerwehr übt den Ernstfall im Stock

Von: Leon Malte Cilsik

Eine vermeintliche Schreckensnachricht sorgte am Freitag für einen Einsatz der Feuerwehr: Ein Brand im Stock mit mehreren Vermissten. Zum Glück war es nur eine Übung.

Lüdenscheid – Freitagabend, Rushhour, alle wollen ins Wochenende. Noch dazu ist Kirmesstart in Lüdenscheid. Dann die vermeintliche Schreckensnachricht: Während einer Familienveranstaltung im Stock ist ein Feuer ausgebrochen. Die Kultkneipe an der Knapper Straße hängt voller Rauch, die Sicht ist gleich null. Und vier Personen werden noch vermisst, darunter mehrere Kinder.

Auf der Knapper Straße wurden der Feuerwehr für das Szenario Sonderrechte gewährt – die Übung verlief reibungslos. © popovici

Glücklicherweise war es nur ein Szenario, mit dem sich der Löschzug Stadtmitte am Freitagabend konfrontiert sah. Doch in diesem Umfang war es auch als Übung keine alltägliche Aufgabe für die Einsatzkräfte.

„Die zwei Eingänge ohne Sichtkontakt und die Enge der Räumlichkeiten waren eine Herausforderung. In so einem Umfang üben wir vielleicht sechs bis acht Mal pro Jahr“, sagt Fabian Kemmerling, der das Szenario gemeinsam mit Christina Gravou und Thomas Ludes organisiert hatte.

Die Sichtverhältnisse im Stock waren dank einer Nebelmaschine alles andere als gut. © popovici

Oliver Straub, Inhaber vom Stock, war sofort begeistert, als die Übungsleiter mit ihrer Szenario-Idee an ihn herangetreten sind: „Dann kennt die Feuerwehr im Ernstfall schon die Örtlichkeit. Es war eine gute Gelegenheit, unsere ‘neuen’ Fluchtwege zu testen.“ Vor rund sieben Jahren seien alle Fluchtwege im Stock geprüft und erneuert worden.

Waren zufrieden mit der Übung: Christina Gravou, Fabian Kemmerling (Mitte) und Oliver Straub. © cilsik

Brandszenario mitten in der Stadt: Übung verläuft reibungslos

Der reibungslose Ablauf der Übung bestärkte den Kneipenbesitzer wohl in dieser Annahme: Gegen 19.30 Uhr alarmierten Kemmerling, Ludes und Gravou den Löschzug Stadtmitte – die Einsatzkräfte wussten zu diesem Zeitpunkt zwar bereits, dass es sich um eine Übung handelt, wie genau diese aussehen wird jedoch nicht.

Die Feuerwehr rückte von zwei Seiten am Stock an – zum Hintereingang ging’s dabei steil hoch. © cilsik

Ab der Knapper Straße ging es dann richtig los – die Sonderrechte für die mit Blaulicht fahrenden Fahrzeuge waren gewährt, und der Ernstfall konnte authentisch simuliert werden. Von beiden Seiten rückte die Feuerwehr mit insgesamt 22 Einsatzkräften am Stock an. Zur Verringerung der Verkehrsbelastung wurde die Übung aber vorrangig vom Ruth-Tannenzapf-Weg hinter der Kneipe aus koordiniert.

Vier Trupps und damit acht Leute begaben sich dann in das „verrauchte“ Gebäude. Die Aufgabenstellung war klar: Den Brandherd – in diesem Fall eine Verkehrsleuchte und Nebelmaschine – löschen und den Stock mit einem Lüfter entrauchen. Parallel mussten auch drei Vermisste, darunter zwei Kinder und ein Erwachsener sowie eine leblose Person – dargestellt durch eine Puppe – gerettet werden.

Der kleine Angel gehörte zu denjenigen, die es zu retten galt. © popovici

Rund 40 Minuten nahm das alles in Anspruch. „Eine gute Zeit“, befand Kemmerling im Nachhinein: „Normalerweise würden wir bei so einer Lage mit sechs bis sieben Trupps anrücken und eine Drehleiter einsetzen.“

Auch Gravou zeigte sich sehr zufrieden mit dem Verlauf der Übung: „So soll es im Ernstfall laufen. Zwischendurch gab es aufgrund des fehlenden Sichtkontakts leichte Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den Zugführern, aber die waren schnell behoben. Und eben dafür üben wir ja.“

Entsprechend positiv fiel dann auch die ausführliche Nachbesprechung aus, die direkt nach Übungsende stattfand.

Einen echten Feuerwehreinsatz gab es am Freitag hingegen in der Nähe des Kreishauses – dort stand wieder ein Pkw in Flammen.